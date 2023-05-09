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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 9.05.2023, 12:00
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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Ночью будут заморозки.

Предстоящей ночью на большей части Беларуси ожидаются заморозки, из-за чего в стране объявили оранжевый уровень опасности. Синоптики обещают, что заморозки еще повторятся.

По прогнозу в ночь на 10 мая на большей части страны ожидается температура 0…-3°С. Местами минимальная температура воздуха составит +1…+5°С. Днем в среду температура будет +14…+19°С. Обещают переменную облачность, без осадков, ветер не сильнее умеренного.

В четверг, 11 мая, во многих районах Беларуси ночью также ожидают заморозки с температурой 0…-3°С. Максимальная температура воздуха днем составит +14…+20°С. В отдельных районах по юго-востоку днем пройдут кратковременные дожди, но в основном без осадков.

В пятницу, 12 мая, местами по стране тоже ожидают морозы с температурой 0…-2°С. Днем температура поднимется до +16…+22°С. Осадки не прогнозируется, ветер будет умеренным.

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