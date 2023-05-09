Социологи выяснили, какие сотрудники работают усерднее всех 9.05.2023, 12:36

Ученые использовали в качестве основы для своей работы теорию сохранения ресурсов.

Социологи из Университета Гуанчжоу в Китае установили, что стрессоустойчивые, квалифицированные сотрудники с высокой семейной мотивацией работают усерднее других. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Ученые использовали в качестве основы для своей работы теорию сохранения ресурсов. Она утверждает, что люди используют различные ресурсы для выполнения рабочих задач, таких как время, когнитивное внимание, физическая энергия, но они должны пополнять эти ресурсы во время перерывов, чтобы избежать стресса.

В работе ученых приняли участие около 1300 китайских сотрудников, все они прошли опрос для сбора демографической информации и оценки индивидуальной устойчивости, сверхквалификации и семейной мотивации.

«Мы исследовали взаимосвязь между индивидуальной устойчивостью и трудовыми усилиями, а также сдерживающие роли двух переменных — сверхквалификации и семейной мотивации. Результаты двухволновой выборки показали, что индивидуальная устойчивость была положительно связана с усилиями на работе, которые были удвоены сверхквалификацией и семейной мотивацией. Такие сотрудники не только более усердны в работе, но могут и дольше времени поддерживать высокую эффективность работы», – отметили ученые.

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