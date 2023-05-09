Владимир Фесенко: У лидеров Центральной Азии появился новый патрон 1 9.05.2023, 12:59

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Владимир Фесенко

Путину придется расплачиваться за массовку на параде.

Путин неожиданно за день собрал в Москве лидеров Центральной Азии, премьера Армении Николая Пашиняна и Лукашенко. Зачем кремлевскому диктатору понадобилась такая массовка на параде?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Цель Путина обусловлена именно демонстрацией международной массовки. Показать, что он не один, не в изоляции.

По состоянию еще на утро 8 мая был только один гость — президент Кыргызстана. Если бы Путин появился только с ним на трибуне Мавзолея — это был бы позор. Демонстрация того, что от Путина отвернулся даже Лукашенко. К слову, кадры с парада показывают, что у него действительно не очень хорошо со здоровьем.

Если бы только один лидер из постсоветских стран приехал на этот парад, то это выглядело бы даже оскорбительно для Кремля. Поэтому, думаю, что им посулили все, что только можно. Говорят, что подключились и Пекин, и Тегеран, чтобы помочь обеспечить Путину эту массовку.

Еще важно подчеркнуть, что их вызвали якобы не просто поприсутствовать на параде, а должен состояться неформальный саммит СНГ. Так подают российские СМИ.

Подводя итог, цель номер один — показать, что Путин не один, сохраняется некая солидарность постсоветских стран. Чисто идеологически нужно было показать, и Путин об этом коротко сказал в своей речи, что это как бы «общая победа». Россия якобы и тогда была вместе с советскими народами, и сейчас с ними.

Некоторые злые языки иронизируют, что Путин таким образом предохранялся на всякий случай от эксцессов. Мол, если будут на трибуне лидеры других стран, то побоятся что-то плохое сделать против Путина во время парада. Мы не может это ни подтвердить, ни опровергнуть, но такая версия тоже высказывается.

— Что демонстрирует согласие этих лидеров на участие в параде?

— Думаю, что на самом деле никакой солидарности с Путиным, тем более в войне против Украины, лидеры этих постсоветских стран показывать не будут. Мы знаем и позицию Казахстана, и Армении. Это страны, которые входят в военный блок ОДКБ вместе с Россией, но даже они не поддерживают войну против Украины, дистанцируются от многих решений Путина, в том числе они не признали «ЛНР» и «ДНР».

Очень показательно голосование за резолюции об отношениях между ООН и Советом Европы, которое состоялось в конце апреля на Генеральной ассамблее ООН. В этой резолюции была формулировка об агрессии России против Украины, а ранее против Грузии, что вызвало большое недовольство российской дипломатии.

Но за эту резолюцию проголосовал Китай, а из постсоветских стран — Казахстан и Армения. Вот это очень показательно, а сам факт присутствия Пашиняна и Токаева, не говоря уже о других, это скорее жест даже не лояльности, а проявление гибкости. Зачем дразнить московского медведя? Он еще опасный, агрессивный.

Отмечу, что недовольство в отношении действий РФ и в Казахстане, и в Армении проявляется даже публично. Но все-таки на полный разрыв они идти не готовы.

У остальных держав свои мотивы. В обмен за этот визит они многое получат, что-то выторгуют. Путин будет расплачиваться за эту встречу в разных формах перед всеми, кто на нее приехал.

Кстати, интересно, что прилетел новый президент Туркменистана. Ранее Туркменистан придерживался абсолютного нейтралитета. Он вообще дистанцировался, даже в мероприятиях стран СНГ не участвовал. У нынешнего молодого президента Туркменистана, по некоторым данным, сейчас усилились противоречия в отношениях с отцом-предшественником, который и передал ему престол. Возможно, чувствуя неустойчивость своих позиций, этот молодой правитель Туркменистана хочет заручиться поддержкой Путина.

Добавлю еще один момент. Сейчас в Москве — это чисто символическая, церемониальная встреча, нужная прежде всего Путину, а вот главная встреча для большей части лидеров Центральной Азии состоится 16-20 мая в Пекине.

Все лидеры стран Центральной Азии летят в Пекин на саммит, который проводит Китай. Получается, что формально они отдают дань вежливости Путину, а реально — у них появляется новый патрон, опекун — Пекин. Вот это важная тенденция.

— Почему Путин не позвал для массовки еще и «глав» временно оккупированных территорий Украины?

— Во-первых, ситуация же напряженная. Во-вторых, если бы сегодня не было даже нынешнего числа этих постсоветских лидеров, а были вместо них вот эти гауляйтеры оккупированных территорий, то это выглядело бы тоже унизительно.

Путин был бы вынужден стоять на трибуне с этими марионетками, которые ниже его по статусу. Думаю, что он на самом деле их презирает, понимает настоящую цену этим людям.

Периодически он их вызывает, какие-то мероприятия с ним проводит, но вот сейчас не по рангу.

Еще одна причина, что и в Москве, и в зоне боевых действий на украинских землях российские власти очень опасаются наступления. Очень. Существует большое напряжение. Вот он и держит гауляйтеров на местах. Это лишний раз показывает их низкий политический статус.

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