В Новосибирске партизаны сожгли боевой самолет РФ

В Новосибирске партизаны сожгли боевой самолет РФ4
- 9.05.2023, 13:06
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Уничтожен бомбардировщик Су-24.
В понедельник, 8 мая, на территории России был сожжен бомбардировщик Су-24. Об этом сообщает Легион «Свобода России».
Так, в Новосибирске на территории авиационного завода компании «Сухой» партизаны уничтожили российский Су-24. Соответствующее видео было обнародовано в сети.
«Сожгли, чтобы показать, что война должна быть окончена», – говорится в сообщении.
Вражеский самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации.
В легионе «Свобода России» также отметили, что захватчики хотели «праздники», так его и получили.
«Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно «смог повторить» – преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом», – подчеркнули партизаны.