«Не дай бог вам, внучки, увидеть то, что мне довелось» 2 9.05.2023, 13:31

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Иллюстративное фото

Неудобная правда о войне от ее свидетелей.

В нашей реальности 9 мая — день громких гуляний с бравурными маршами, которые так обожают два состаревших диктатора, пишет для сайта Charter97.org читатель Сымон Клязович. Один из них, расположившийся в Дроздах, любит в этот день наряжаться в карнавальный наряд генералиссимуса и, стоя на трибуне, хвастаться своими «победами». Страницы режимных СМИ будут заполнены рассказами о «всенародной борьбе с врагом и его пособниками», мало имеющими отношения к исторической правде. По этому поводу хотелось бы вспомнить, как я услышал от своих предков в советское время, что же на самом деле происходило в нашей стране во время Второй мировой войны.

В 80-х годах прошлого века советская идеология эксплуатировала тему победы над Германией во Второй мировой войне. А еще больше власти БССР гордились «всенародной партизанской борьбой с оккупантами», естественно, под мудрым руководством партии большевиков. Было издано множество книг и фильмов о «партизанской республике», согласно которым в каждой деревне все без исключения жители, от младенцев до глубоких стариков, день и ночь боролись с оккупантами.

Я жил в Солигорске до 17 лет. Сразу за нашим домом начинались леса, которые доходили до самой границы с Украиной. В школе нам рассказывали, что в Солигорском районе было мощное партизанское движение. Это казалось естественным, так как леса служили надежным укрытием для партизанских отрядов. Под Солигорском, в селе Листопадовичи, среди этих лесов жили мои дедушка Сымон и бабушка Прося, у которых я обычно проводил свои летние каникулы. В 1941 году моего деда не успели мобилизовать в советскую армию из-за стремительности немецкого наступления. Он прожил все три года оккупации в своё селении, а в 1944 году его забрали на войну, откуда, к счастью, он вернулся через год. Мой дедушка не любил говорить о войне. Он сказал: «Не дай бог вам, внучки, увидеть то, что мне довелось». Я пытался расспросить дедушку о событиях в период оккупации. Прочитав книги и посмотрев пару фильмов, я себе это представлял примерно так: немецкие гарнизоны, расквартированные в каждой деревне, непрерывно атакуют героические советские партизаны с помощью местных жителей, затем фашисты устраивают карательные акции, партизаны мужественно защищают жителей деревни и т.д.

Иногда дедушка уступал моим навязчивым просьбам, давал определенные ответы, которые порождали новые вопросы.

- Дедушка, а где в Листопадовичах располагался немецкий гарнизон?

- Гарнизона здесь не было. Он был в Слуцке.

- А что, даже в Старобине (ближайшее местечко – прим.) не было?

- В Старобине была управа полиции. Ходили туда, когда кто-то у кого-то что-то украл...

- Э... А немцы заходили в деревню?

- Однажды проехали на мотоцикле.

После такого разговора я стал задумываться о том, с кем и где воевали тогда многочисленные «народные мстители».

В следующий раз я снова начал спрашивать: «Дедушка! Ну, расскажи мне о партизанах!» Дедушка Сымон тогда не удержался и ответил, что думал (знал): «Ну, а что те партизаны… Сидели в лесу бандиты, ночью могли прийти, корову забрать». Услышанное ошеломило меня до такой степени, что я не сразу осознал, что услышал. Я подумал, дедушка что-то путает, ведь он уже старый.

Однажды я узнал о личном составе «вооруженных деревенских формирований». Как оказалось, среди партизан был... 1 (один) житель деревни - сосед Адась. Дедушка его не слишком любил, мол, он убивал людей. В полиции в годы войны служил… 1 (один) сельчанин. Ничего плохого о нём я не услышал. Мы с внуком бывшего полицианта жили в одном доме в Солигорске, а летом играли в футбол в деревне.

В то время, в 1983-84 годах, то, что я слышал в подростковом возрасте, казалось неправдоподобным, потому что я привык верить тому, что написано в советских книгах и газетах. Позже, когда советская «империя зла» начала разваливаться, появились альтернативные источники информации. От них общество узнало правду о многих исторических событиях, в том числе военного времени. Я сделал вывод, что дед Сымон действительно ничего не перепутал и не выдумал.

Сейчас в нашем регионе вновь бушует пламя войны. Восточный деспот ведет против братской Украины настоящую войну в стиле германского нацизма с варварскими бомбардировками гражданских объектов, депортацией населения (в том числе детей), массовым милитаристским психозом. Его минский вассал, установив в стране фашистский режим, старательно играет роль пособника агрессора. Сегодня каждый из нас, кто борется против диктатуры Пу и Лу, приближает наш новый, настоящий День Победы. Главное в этой схватке - выжить и победить. А как отпраздновать – мы знаем!

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