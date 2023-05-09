ВСУ нанесли оккупантам большие потери на Лиманском и Купянском направлениях 9.05.2023, 13:48

И захватили пленных.

Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам большие потери на Лиманском и Купянском направлениях. Там также удалось захватить двоих пленных.

Как пишет «Обозреватель», об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, на этих двух направлениях за последние сутки оккупанты нанесли 448 артиллерийских удара.

«Там они больше используют артиллерию, чем на Бахмутском направлении. За эти сутки 448 раза наносились артиллерийские удары. Но меньше боестолкновений, они более осторожнее, более осмотрительно действуют, действуют больше учитывая стандартную тактику ведения войны», – пояснил Лысогор.

В частности, как он уточнил, за последние сутки в Луганской области произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг совершил 13 авианалетов.

Однако защитники Украины дают противнику достойный ответ. Только за последние сутки на Лиманском и Купянском направлениях было ликвидировано 55 оккупантов, 111 получили ранения, еще двое попали в плен.

Также ВСУ уничтожили вражеские танк Т-72, БТР-80, противотанковую пушку «Рапира» и три беспилотника.

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