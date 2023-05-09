Экипаж вертолета ВСУ рассказал об «охоте» на врага и главных рисках 1 9.05.2023, 14:09

1,316

Видео.

Экипаж вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины, работающий на фронте, рассказал об охоте на врага и о том, как не раз попадал под российский обстрел. У командира экипажа уже пятая ротация: за 14 месяцев войны он воевал на Херсонском, Запорожском, Донецком, Харьковском направлениях, а также под Лисичанском, Бахмутом и Соледаром.

Видео с рассказом защитников опубликовал проект «Український Свідок».

«Чем больше ты учишься, тем дольше живешь», – говорят бойцы.

Ми-8 – многоцелевой вертолет, который может использоваться для огневого поражения живой силы и опорных пунктов противника, транспортировки вооружения, эвакуации раненых и т.д.

Командир вертолета рассказал о специфике огневого поражения и показал его в действии: это так называемая «кабрировка» – запуск неуправляемых ракет на передней линии столкновения.

«Мы как артиллерия. Только разница в том, что арта занимает стационарное положение и открывает огонь, а мы делаем то же на ходу», – сказал он.

Число своих вылетов командир не озвучивает, но отмечает, что в начале полномасштабного вторжения их было больше.

«Мы как летчики очень маневренные, нас могут запустить, куда угодно. Вообще, каждый летчик может поделиться с вами очень широкой географией своих вылетов», – пояснил он.

А пулеметчик Ми-8 рассказал, как в начале вторжения, когда еще не было линии фронта, останавливали российские колонны на Николаевщине, где находился экипаж вертолета.

«Было так: видишь технику с Z-ками – «насыпаешь». Сейчас, когда линия фронта четкая и войска стоят вдоль нее, моя задача – докладывать командиру экипажа об изменении обстановки», – рассказал защитник.

Бывало так, что попадали в засады, вспоминает пулеметчик: «Дыры от пуль в корпусе были, лопасти пробиты, прилетало в район редуктора. Я тогда прикрывал отход. Все было, как в замедленном действии. Я тогда понял, что надо преодолеть этот момент и выжить, потому что я отвечаю за экипаж. Тогда я отстрелял 250 патронов. Этого хватает на 20 секунд заградительного огня, чтобы отойти на километр и скрыться».

Командир экипажа также передал привет украинской пехоте: «Это стальные люди. Мы будем делать все, чтобы сдерживать противника и поддерживать нашу пехоту. Мы безгранично ею гордимся».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».