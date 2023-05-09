Отъезд айтишнииков дорого обошелся белорусской экономике 9.05.2023, 14:36

ИТ и транспорт тянут экономику вниз.

Экономика Беларуси продолжает падать, на сегодняшний момент она снизилась на 2,1% к аналогичному результату прошлого года. При этом драйверы роста и главные «тормоза» среди отраслей заметно изменились за последние годы, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

На снижение экономики в январе-марте 2023 года влияли главным образом четыре сферы: строительство, торговля, транспорт и ИТ. Стройка сократила ВВП на 0,1%. Это, безусловно, немного, но негатив на фоне обещанного начала нового инвестиционного цикла выглядит странно. Впрочем, может и это можно трактовать как достижение — мол, раньше падение могло быть куда серьезнее.

Торговля снизила ВВП на 0,4% к аналогичному периоду 2022 года. Транспорт утянул ВВП вниз на 0,8%, что не удивительно на фоне закрытия транспортных коридоров на западном направлении.

Наконец, главным анти-драйвером стала сфера ИТ. При общем спаде экономики на 2,1% по итогам первого квартала, данная сфера ответственна за падение на 1,3%. По всей видимости, отъезд айтишнииков и релокация высокотехнологических бизнесов из страны выходят белорусской экономике в хорошую копеечку.

На этом негативном фоне за рост экономики отвечают промышленность (дает 0,4% прироста ВВП) и сельское хозяйство (0,1%). Для выхода из кризиса этого пока маловато.

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