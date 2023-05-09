«Чувствую сегодня, что победу моих дедов украли» 1 9.05.2023, 15:03

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Что белорусы думают о 9 мая.

В Беларуси искусственно нагнетают атмосферу праздника. Праздничные плакаты на предприятиях, в вузах и школах, значки с цветами яблони у работниц магазинов и «Минсктранса», школьные концерты, массовые гуляния с красно-зелеными шариками, поп-корном и песней «День Победы». Как белорусы на самом деле относятся к 9 мая? Сайт Charter97.org делится мнениями читателей.

«Для меня это был всегда «праздник со слезами на глазах», как во всем известной песне «День Победы». С одной стороны, само время буйства природы способствовало пониманию ценности жизни, радости, что мы имеем возможность ее созидать и радоваться ей, с другой стороны я хорошо осознавала, что победа была совершенно неоднозначной для нас, белорусов, ведь один тоталитарный режим победил второй, но белорусы так и остались под оккупацией, пусть и под мирным небом. А после начались все эти «бессмертные полки» и «можем повторить» зазвучало чаще, чем «никогда снова». Тему победы, войны, героизма стали использовать для пропаганды, для поднятия воинственного духа у населения, для разжигания агрессии, ненависти, вражды, желания мстить. Тысячи людей, желающих умирать за сомнительные достоинства и идеалы, которые вложили им в головы, поддались этой пропаганде. Этот праздник давно утратил свой смысл, от него остались только пустые слова, звучащие из уст служителей режима, которые втягивают нас в войну и хотят замарать руки белорусов кровью, сделать из нас агрессоров и пособников Z-рашистов».

«На 9 мая моя бабушка всегда плакала, это были не слезы счастья, это были слезы беспомощности, что не можно вернуть погибших родных, свою искалеченную войной молодость, что не забываются страшные образы, которые повторяются в голове как назойливый рекламный ролик вновь и вновь. Дедушка в этот день всегда старался работать от раннего до сумерек, он прошел эту войну, был ранен, взят немцами в плен, сумел убежать, но был заброшен на 10 лет в ГУЛАГ как предатель Родины, освобожден после смерти Сталина. Он никогда не рассказывал, не делился, просто убегал из дома. А мне, 7-летней девочке, помнится этот пафос, песни и слова «Никогда снова». Чувствую сегодня, что это был обман, что не победили, что победу моих дедов украли. Что сегодня рашизм с нашей территории и у наших границ совершает те же преступления. Поэтому этот день для меня сейчас ничего не значит. Как не было. Но я верю, что он придет. Ежедневно слежу за новостями в Украине и понимаю, что до Дня Победы осталось не так уж и много. И тогда уже мы отпразднуем как положено!»

«Никогда не отмечаю этот день. Я интересуюсь историей, поэтому знаю много противоречивых фактов об этой войне. Что не все было так однозначно и так героически. Почитайте Василя Быкова, про экзистенциальный выбор человека. Противно мне на весь этот пафос смотреть. О каких ветеранах сегодня можно вести речь! Посчитайте, сколько должно быть лет человеку, который мог принимать участие в войне. Я вижу в этом всем пропаганду, поэтому обычно стараюсь в этот выходной день выехать из столицы на деревню».

«О какой победе речь, война идет у нас. С нашей территории забрасывают Украину ракетами. С нашей территории ворвались и пошли на Киев. Теперь к нам хотят завести ядерное оружие и сделать из белорусов мишень. Каждый самолет над головой мной воспринимается с тревогой, так как в голове пролетает мысль: «А вдруг украинцы решат дать отпор». Сегодня мы — заложники войны», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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