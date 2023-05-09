Украинский военный ювелирно сбил российскую крылатую ракету 1 9.05.2023, 15:13

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Благодаря мастерской работе удалось избежать человеческих жертв.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня ночью сбил российскую крылатую ракету Х-55 из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

«Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже за короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск из ПЗРК «Игла». В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55», - говорится в сообщении Нацгвардии в Facebook.

При этом, части сбитой вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области.

«Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.

В то же время, благодаря мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету.

Как ранее писал сайт Charter97.org, сегодня ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили около 15 ракет в воздушном пространстве вокруг Киева.

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