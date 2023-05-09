закрыть
9 мая 2023, вторник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гиркин решил охладить пыл российских пропагандистов

  • 9.05.2023, 15:30
  • 7,626
Гиркин решил охладить пыл российских пропагандистов

Поводов для их оптимизма нет.

Российские военные пропагандисты пытаются занизить потенциальный успех украинского контрнаступления, успокаивая россиян и друг друга тем, что мощной атаки ВСУ якобы может не состояться. Однако охладить их пыл решил бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков), по словам которого, оптимизм z-пропагандистов он не разделяет, пишет «Диалог».

В своем Telegram-канале Гиркин напомнил, что военная ситуация в течение последнего года выглядела однозначно: с занятых в первые месяцы территорий Украины россияне систематически отступали под давлением украинской армии. Теперь ВС РФ, вынужденные обороняться на старых рубежах в Донецкой области в непосредственной близости от оккупированного Донецка - под Авдеевкой и в Марьинке.

Не лучше у россиян ситуация в Бахмуте. Гиркин отмечает, что хотел бы ошибаться, однако никаких поводов для оптимизма он не видит.

«Я снова остро желаю ошибиться, но… итог предстоящего сражения покажет только само сражение. Я же далек от оптимизма», - пишет он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса