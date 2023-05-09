В Бурятии во время возложения венков 9 мая раздался взрыв 9.05.2023, 16:01

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По предварительным данным, виновны местные чиновники.

После попадания беспилотника по куполу Кремля 3 мая, в 24 регионах России отменили парады ко дню 9 мая. А в тех дальних городах, где они состоялись не обошлось без происшествий - во время возложения венка в Бурятии взорвалась петарда, есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российские СМИ.

Так, празднование Дня Победы в Селегинске, республике Бурятия, закончилось травмами. Со слов очевидцев, во время традиционного возложения венков к памятнику взорвалась петарда, каким-то образом ударив сверху.

По предварительным данным, одна из петард, которые запускала администрация, пошла не по траектории, а в людей. От взрыва пострадали женщина и несколько детей.

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