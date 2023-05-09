Польские перевозчики заблокировали погранпереход на границе с Беларусью 1 9.05.2023, 16:35

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Акция протеста может затянуться на месяц.

9 мая польские дальнобойщики начали акцию протеста на границе с Беларусью. Они заявили, что хотят блокировать движение фур в РБ через таможенный терминал «Корощин» (возле пункта пропуска «Кукурыки» — «Козловичи», единственного, где еще проезжают грузовики). Акция разрешена, она может затянуться на месяц, пишет kurierlubelski.pl.

Как ранее писал сайт Charter97.org, таким образом польские транспортники хотят выразить свое несогласие с «захватом рынка автомобильных грузоперевозок на восток белорусскими и российскими компаниями». Они требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, приостановить деятельность белорусских и российских компаний под польским прикрытием и ограничить льготы для украинских перевозчиков.

Напомним, аналогичная акция польских транспортников 4 мая стартовала вблизи пункта пропуска «Дорохуск» у границы с Украиной. Там польские фуры заблокировали движение и пропускают по одной фуре в час. Это привело к значительному увеличению очереди и времени простоя.

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