Польские перевозчики заблокировали погранпереход на границе с Беларусью

Польские перевозчики заблокировали погранпереход на границе с Беларусью1
- 9.05.2023, 16:35
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Акция протеста может затянуться на месяц.
9 мая польские дальнобойщики начали акцию протеста на границе с Беларусью. Они заявили, что хотят блокировать движение фур в РБ через таможенный терминал «Корощин» (возле пункта пропуска «Кукурыки» — «Козловичи», единственного, где еще проезжают грузовики). Акция разрешена, она может затянуться на месяц, пишет kurierlubelski.pl.
Как ранее писал сайт Charter97.org, таким образом польские транспортники хотят выразить свое несогласие с «захватом рынка автомобильных грузоперевозок на восток белорусскими и российскими компаниями». Они требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, приостановить деятельность белорусских и российских компаний под польским прикрытием и ограничить льготы для украинских перевозчиков.
#strajkprzewoźników pic.twitter.com/3zRUg3WpTT— Maks Łukasiuk (@MaksUkasiuk) May 9, 2023
Zbieramy się na przejściu granicznym Koroszczyn #strajkprzewoźników pic.twitter.com/aox8AgiOVr— Maks Łukasiuk (@MaksUkasiuk) May 9, 2023
Напомним, аналогичная акция польских транспортников 4 мая стартовала вблизи пункта пропуска «Дорохуск» у границы с Украиной. Там польские фуры заблокировали движение и пропускают по одной фуре в час. Это привело к значительному увеличению очереди и времени простоя.