«В своих мыслях я был настолько крут, что даже жалел будущих работодателей» 2 9.05.2023, 17:02

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Белорусский айтишник рассказал о тонкостях продвижения по карьерной лестнице.

Алексей Власов рассказал порталу devby.io о тонкостях продвижения по карьерной лестнице.

Предыстория: «В своих мыслях я был настолько крут, что даже жалел будущих работодателей»

Вспотевший в жарком костюме и взволнованный, я сидел на собеседовании с двумя руководителями из отдела логистики в международной штаб-квартире немецкого торгового концерна с оборотами в десятки миллиардов евро. Так-то я костюм не носил, но на собственную свадьбу купил, и вот он пригодился во второй раз — после полугода поисков наконец-то первое собеседование!

После окончания вуза я разослал чуть больше 150 резюме по немецким фирмам. Был очень уверен в себе: 4 языка, 3 года опыта работы и даже год жизни в Китае. Зарплата — 60 000 € в год, на меньшее я был не согласен. Однако после первых 20–30 отказов туман в моей голове стал рассеиваться.

Я осознал, что нормальная ставка для выпускника — это скорее 40 000 € брутто в год, да и то, если он здесь родился. Опыт работы в Беларуси вряд ли заинтересует немецкого работодателя. Год жизни в Китае — это круто только для меня самого, ведь чуть ли не каждый второй немецкий студент ещё до окончания вуза обязательно ездит на полгода-год в какую-нибудь Африку или Южную Америку заниматься социальными проектами.

Вокруг одни карьерные коучи за 100 евро/час

Мне внезапно захотелось с кем-то посоветоваться. Тогда, в 2013 году, я ещё слабо разбирался в понятиях «коуч», «тренер», «ментор», поэтому просто гуглил «карьерные консультации» или «помощь в поиске работы». Так находил только карьерных коучей, которые за 100 евро/час рассказывают, как правильно написать и оформить автобиографию. А вот людей, которые могли бы дать квалифицированный совет, учитывая твои сильные и слабые стороны, в гугле не находилось.

Примерно через полгода мои поиски работы увенчались успехом, и я получил джуниорскую позицию на стыке логистики и IT в торговом концерне. После этого в моей жизни была карьера ну просто как по учебнику. Но, если посмотреть изнутри, то я совершал ошибку за ошибкой.

Мои ошибки

Будучи джуном, я жалел денег на обеды и приносил с собой бутерброды, из-за чего прослыл нелюдимым и некоммуникативным среди начальников и коллег.

Громко кричал об отсутствии работы, но когда мне всё же давали мини-проекты, из-за угодливой спешки я делал их хуже, чем мог бы.

Не знал, когда лучше промолчать, а когда лучше говорить — и что именно говорить.

Когда очередное повышение проплывало мимо меня, я требовал ответа у начальства — почему опять не я?!

Душевное спокойствие посещало меня после литра пива в пятницу вечером; в остальное время я всё время гонял в голове по кругу одни и те же мысли: что я делаю не так?

Я поднимался по карьерной лестнице, но медленно

Несмотря на ошибки, моя твердолобость и настойчивость оправдывали себя. На работе я хоть и медленнее других, но всё же поднимался по карьерной лестнице.

Когда у меня всё уже стало в карьерном плане хорошо, я понял, как надо строить карьеру, общаться с коллегами и управлять коллективом. Но ведь требуется-то это всё как раз тем, у кого пока всё еще не очень! Осознав это, я впервые в жизни почувствовал, что хочу поделиться своим опытом с теми, кому это нужно.

И вместе со своим коллегой уже пять лет помогаем молодым специалистам строить карьеру — сначала в оффлайне, а начиная с этого года на LinkedIn. Мы примерно одного возраста, полжизни проработали в сфере диджитализации логистики и оба добились определённых успехов.

Чем коучинг отличается от менторства? Объясняем на пальцах

Коучинг и менторство призваны служить одной и той же цели: развитию человека, как профессиональному, так и личному. Но разница в подходе — коуч зарабатывает себе на жизнь советами, а ментор давно уже стал успешным в какой-то иной отрасли и реализует себя на вершине пирамиды Маслоу, бесплатно помогая тем, кому нужна помощь.

Коуч помогает натренировать конкретный скилл: написание резюме, подготовка к assessment center или навык управления конфликтами.

Ментор помогает ответить на общие вопросы типа «Я студент и хочу понять, в какую компанию мне лучше подать резюме» или «Я с утра до вечера на фирме, делаю всё что скажут, но успех всё не приходит — что я делаю не так?».

Коуч специально учился своему ремеслу. Ментор тратил годы, чтобы стать лучшим в своей сфере. Курсы методики и дидактики ему попросту не нужны, потому что внутренняя потребность заниматься менторством возникает у людей с развитой эмпатией и умением слушать собеседника; этого полностью достаточно.

Должен ли ментор брать деньги за свои услуги?

Час коуча в Германии стоит 100-200 евро. На оплату часа работы ментора у обычного подопечного денег как правило нет. Ментор выкраивает свободное время, чтобы посвятить его избранным подопечным.

В обмен на своё время ментор получает сеть контактов, которые через 10 лет станут лучшими в своей отрасли (иначе и быть не может, ведь он их сам обучил). Это возможность раньше других узнавать свежие новости и идеи от молодых специалистов, помогает узнавать культуру и язык молодежи.

Обучая других, он чувствует полезным себя. Набрав почти бессовестное богатство из знаний, умений и опыта, он чувствует себя лучше, когда делится этим богатством с нуждающимися в нём. Это нельзя уместить в три сессии по четыре часа, как это сделал бы коуч; это растягивается надолго, иногда даже на годы.

Если кто-то называет себя ментором, но просит за своё время деньги, я бы рекомендовал отнестись к этому настороженно.