Под Авдеевкой ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов 9.05.2023, 17:45

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До полномасштабного вторжения подполковник работал милиционером в Донецке.

Под Авдеевкой ликвидирован командир 111-го мотострелкового полка оккупантов подполковник Олег Анатольевич Безмен (позывной Второй) 1984 года рождения.

Об этом сегодня в своем телеграмм-канале сообщил блоггер и полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Щтирлиц.

Более подробную информацию о Безмене предоставил сайт «Миротворец».

Родился Безмен 14 февраля 1984 года. Проживал в Донецке по улице матроса Кошки. Задолго до войны был ярым поклонником «русского мира».

До российского вторжения работал милиционером-кинологом в отделе Государственной службы охраны МВД по Калининскому району Донецка. Спустя некоторое время после оккупации города был начальником штаба зенитного дивизиона сотой мотострелковой бригады «ДНР» в звании майор.

Был ликвидирован Силами обороны Украины под Авдеевкой (севернее Донецка) уже в качестве подполковника и комполка в начале мая 2023-го.

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