В Украине ищут управляющего на завод, принадлежавший белорусской компании 1 9.05.2023, 17:58

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Подробности.

В Украине Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, объявило конкурс на отбор управляющего активами Овручского щебеночного завода, принадлежавшего Гомельскому дорожному строительно-ремонтному тресту.

Потенциальным участникам конкурса предложено управление корпоративными правами и имуществом предприятия, а именно: спецтехникой и грузовыми автомобилями, производственными конвейерами, цехами, складами, скважинами, железнодорожной подъездной дорогой, офисными помещениями, многоэтажными жилыми домами, зданием детсада и объекта отдыха.

По версии следствия, должностные лица предприятия необоснованно уменьшили свой денежный уставный капитал, искусственно создав долг по выплате зарплаты. Зарплата не выплачивалась с января 2022 года, долг перед работниками — 4 млн грн. (примерно 110 тысяч долларов ).

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 30 млн грн. (примерно 812 тысяч долларов).

Уточняется, что конечным владельцем арестованного актива является белорусский орган местного самоуправления.

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