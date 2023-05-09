Украинские бойцы попали боеприпасом во вражеский окоп с высоты 250 метров 9.05.2023, 18:22

Видео.

Бойцы 109-й отдельной бригады территориальной обороны ликвидировали скрывавшуюся в окопах группу оккупантов. Военным удалось попасть в «логово» захватчиков на расстоянии 250 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали бойцы 109-й ОБрТрО.

«Наши бойцы славятся тем, что с высоты 250 метров могут попасть в узкий окоп шириной в метр. Казалось бы – это не реально. Но когда это делают профессионалы – все реально», – написали военные в сообщении.

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