США объявили о выделении Украине $1,2 млрд

США объявили о выделении Украине $1,2 млрд1
- 9.05.2023, 18:40
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На боеприпасы и системы ПВО.
Министерство обороны США объявило о новом раунде военной помощи Украине. Этот пакет на общую сумму до $1,2 млрд предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и призван обеспечить потребности Киева в боеприпасах и системах ПВО.
В отличие от механизма президентского полномочия (Presidential Drawdown Authority), которые Министерство обороны продолжает использовать для доставки оборудования в Украину из запасов Министерства обороны, USAI позволяет властям закупать необходимые Украине ресурсы непосредственно у производителей. Новый пакет помощи может повлечь за собой серию оборонных контрактов. В него включены:
Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
Оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров в систему ПВО Украины;
Боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
155-мм артиллерийские выстрелы;
Коммерческие услуги спутниковой съемки;
Обучение персонала и техническое обслуживание.
В апреле США дважды объявляли о выделении двух пакетов помощи Украине — на $2,6 млрд и $325 млн. Туда вошли, в частности, ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, средства ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины.