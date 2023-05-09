В трех областях Беларуси за сутки сгорело 100 тонн соломы 2 9.05.2023, 18:51

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Пожары зафиксировали в Минской, Гродненской и Брестской областях.

Стало известно, что в трех областях Беларуси (Минской, Гродненской, Брестской) за сутки сгорело 100 тонн соломы. Информация сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что в понедельник, 8 мая, около 11.58 поступила информация о пожаре скирды соломы в поле около деревни Жортайка Борисовского района Минской области. В результате возгорания было уничтожено 50 тонн соломы в рулонах. Сказано, что никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

Кроме того, 8 мая около 16.45 поступило сообщение о пожаре скирды соломы в поле вблизи деревни Рыбцы Пуховичского района Минской области. Огонь уничтожил 8 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

В ведомстве добавили, что 8 мая в 13.04 поступила информация о пожаре скирды соломы в поле около деревни Тумин Каменецкого района Брестской области. Говорится, что огонь уничтожил 10 тонн соломы в рулонах. Кроме того, сотрудниками МЧС и хозяйства удалось спасти 35 тонн соломы. В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняется причина пожара.

Также 8 мая в 19.49 сообщили о пожаре скирды соломы в поле около деревни Славичи Гродненского района. В результате возгорания уничтожено 30 тонн соломы в рулонах. Спасатели и сотрудники хозяйства смогли спасти 30 тонн соломы. Никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

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