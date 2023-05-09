Ученые обнаружили неожиданную пользу интернета для здоровья 1 9.05.2023, 18:57

2,546

Особенно для пожилых людей.

Ученые продолжают заниматься насущными digital-вопросами: недавно они разобрались с самыми непонятными эмодзи, а теперь вот обнаружили неожиданное положительное влияние интернета на организм. В ходе исследования на протяжении восьми лет отслеживали здоровье более 18 тысяч американцев в возрасте от 50 до 65 лет. Каждому из участников был задан один простой вопрос: «Используете ли вы регулярно интернет для отправки и получения электронной почты или для любых других целей, таких как онлай-покупки, поиск информации или бронирование билетов?»

Результаты поразили: те, кто сидел в Сети около двух часов в день, имели самый низкий риск развития деменции: в среднем 1,54%. А вот у тех, кто интернетом не пользовался совсем, риск заболевания оказался значительно выше — 10,45%. Что же касается серьезных веб-серфров, проводивших онлайн от шести до восьми часов в день, то их риски также высоки, но, по словам ученых, этот вывод не был статистически значимым и необходимы дополнительные исследования.

Правда, ученые до сих пор не знают точных причин возникновения деменции, потому пока они не смогли определить и точную взаимосвязь между здоровьем мозга и интернетом. Хотя исследователи отметили, что его постоянное использование может помочь сохранить и даже улучшить когнитивные функции в пожилом возрасте. Так что теперь видео с котиками смотрим со спокойной душой — это все ради здоровья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».