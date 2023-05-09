Роберт де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом 2 9.05.2023, 19:18

2,458

Роберт де Ниро

В 79 лет.

Американский актер Роберт де Ниро признался в недавнем интервью канадскому изданию, что у него уже не шесть, а семь детей.

На вопрос журналиста ET Canada, как это быть отцом шести детей, звезда Крестного отца ответил, что у него уже не шесть, а семь детей. И объяснил, что недавно в его жизни появился еще один ребенок. Правда, он не назвал ни имени, ни пола ребенка, пишет DailyMail.

«У меня недавно родился ребенок», — сказал он.

Кроме того, 79-летняя звезда не сообщил, кто стал матерью ребенка. Однако, по слухам, это инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен. Они попали в объективы папарацци в июле 2022 года на пляже в Испании — тогда они держались за руки.

Британское издание сообщает, что обратилось за комментарием к представителям Роберта де Ниро. Они подтвердили, что актер не ошибся, у него действительно уже семь детей.

Интервью, в котором прозвучало признание, было записано на этой неделе в рамках промокампании его нового фильма О моем отце.

В марте этого года папарацци сняли беременную Тиффани вместе с Робертом де Ниро в Санта-Монике.

В интервью канадскому изданию Роберт де Ниро признался, что верит в «любовь со своими детьми», но при этом отметил, что «нужно быть строгим в некоторых вещах».

«Я имею в виду, что с детьми это невозможно обойти. Мне не нравится устанавливать правила и т. п. Но [иногда] у вас просто нет выбора. И любой отец, я думаю, сказал бы то же самое. Всегда хочется поступить правильно для детей и одновременно дать им свободу, но иногда это не удается».

Первой женой (1976−1988) Роберта де Ниро стала актриса и певица Дайенн Эбботт, он удочерил ее дочь от первого брака, а также у них родился сын Рафаэль.

В отношениях с моделью Туки Смит (1995−1997) у де Ниро родилось двое мальчиков-близнецов Джулиан Генри и Аарон Кендрик.

А в браке с Грейс Гайтауэром ( 1997−2018) родился сын Эллиот и дочь Хелен Грейс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».