закрыть
9 мая 2023, вторник, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска советский спортсмен притворялся ветераном

11
  • 9.05.2023, 19:39
  • 5,002
В центре Минска советский спортсмен притворялся ветераном

Биатлонист Александр Тихонов родился в 1947 году.

В центре Минска советский спортсмен Александр Тихонов притворялся ветераном, передает БГМ.

Тихонов родился в 1947 году. В свое время он был великим биатлонистом и неоднократно побеждал на Олимпийских играх. Сейчас Тихонов живет в Минске и не скрывает своей любви к Лукашенко, диктатуре, тоталитаризму и, конечно же, Путину. А сегодня он решил проявить себя еще и в образе ряженого ветерана.

Судя по кадрам, пропагандистов ничуть это не смутило: они с удовольствием задавали ему вопросы и делали совместное фото.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса