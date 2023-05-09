В центре Минска советский спортсмен притворялся ветераном 11 9.05.2023, 19:39

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Биатлонист Александр Тихонов родился в 1947 году.

В центре Минска советский спортсмен Александр Тихонов притворялся ветераном, передает БГМ.

Тихонов родился в 1947 году. В свое время он был великим биатлонистом и неоднократно побеждал на Олимпийских играх. Сейчас Тихонов живет в Минске и не скрывает своей любви к Лукашенко, диктатуре, тоталитаризму и, конечно же, Путину. А сегодня он решил проявить себя еще и в образе ряженого ветерана.

Судя по кадрам, пропагандистов ничуть это не смутило: они с удовольствием задавали ему вопросы и делали совместное фото.

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