В Минске произошло ДТП с «паровозиком» из шести автомобилей 2 9.05.2023, 20:02

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Фотофакт.

В Минске произошло ДТП с участие шести автомобилей, они устроили «паровоз». Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня около 16.30 на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Алибегова столкнулись шесть автомобилей: «Lada», «Toyota», «Volkswagen», «Acura, «BMW», «Volkswagen». Предварительно, ДТП произошло по причине несоблюдения безопасной дистанции», — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения при экстренном торможении или остановке, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.

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