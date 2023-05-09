У политзаключенного Николая Козлова умерла мать 2 9.05.2023, 20:35

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Николаяй Козлов

Председателя ОГП не отпустили из колнии на похороны.

О смерти матери политика, председателя ОГП Николая Козлова сообщают правозащитники. Политзаключенного не отпустили из колонии на похороны.

Николай — белорусский политик, председатель Объединенной гражданской партии. 6 августа 2021 года его осудили на 3 месяца ареста за разглашение данных следствия по делу Координационного совета.

27 июля 2022 года его снова задержали вместе с другими членами ОГП, обвинили в участии в «Марше новой Беларуси» в Минске в 2020 году (cт. 342 УК).

3 ноября Николаю Козлову присудили 2,5 года колонии.

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