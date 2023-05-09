Украинские спасатели ликвидировали авиабомбу весом 500 килограммов под Запорожьем 9.05.2023, 20:40

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Видео.

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области обнаружили и ликвидировали 500 килограммовую российскую авиабомбу, которая упала на территории области, но не сдетонировала.

Видео с процессом уничтожения бомбы было опубликовано пресс-cлужбой ГСЧС.

На видео спасатели показали весь процесс подъема взрывного устройства из-под земли, транспортировку и последующую ликвидацию российской авиабомбы.

В ГСЧС сообщают, что с начала полномасштабного вторжения России на подконтрольной части Запорожской области было уничтожено более 3000 боеприпасов.

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