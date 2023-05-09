Возле Минска засняли необычное природное явление 1 9.05.2023, 20:47

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Первый смерч этого года?

Вслед за гало и сияниями в парад редких природных явлений врывается смерч. И на этот раз стихия решила устроить настоящее шоу прямо на трассе. Некоторые водители не смогли удержаться и остановились, чтобы понаблюдать за этим действием. Но, увы, этот персонаж быстро устал и просто растворился в воздухе, пишет «Онлайнер».

«На дорогу не занесло. Он от дороги шел. Когда начался, не знаю, но когда остановились, чтобы снять, — он почти сразу рассеялся, подойдя к деревьям возле домов», — рассказывает автор видео. Действие происходило на могилевской трассе рядом с Минском в 12:10.

Это далеко не последний экземпляр 2023 года. Так что, собираясь на прогулку вдоль полей, вооружитесь камерой. Вдруг и вы что-то заснимете.

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