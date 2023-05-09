Данилов: Киев рассматривает сразу несколько вариантов контрнаступления 1 9.05.2023, 21:01

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Алексей Данилов

Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник, 9 мая, заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая термины и направления продвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским, передает «Новое время».

В эфире телемарафона Данилов подчеркнул, что «в кабинете Верховного Главнокомандующего — президента нашей страны будет приниматься крайнее решение относительно терминов и направлений» украинского контрнаступления.

«Людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены», — заявил он.

По словам Данилова, Киев рассматривает сразу несколько вариантов контрнаступления, и они все находятся в работе.

Секретарь СНБО отметил, что «не нужно ожидать или не ожидать» контрнаступления.

«Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе», — сказал он.

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