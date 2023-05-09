Данилов: Киев рассматривает сразу несколько вариантов контрнаступления

Данилов: Киев рассматривает сразу несколько вариантов контрнаступления1
- 9.05.2023, 21:01
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Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник, 9 мая, заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая термины и направления продвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским, передает «Новое время».
В эфире телемарафона Данилов подчеркнул, что «в кабинете Верховного Главнокомандующего — президента нашей страны будет приниматься крайнее решение относительно терминов и направлений» украинского контрнаступления.
«Людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены», — заявил он.
По словам Данилова, Киев рассматривает сразу несколько вариантов контрнаступления, и они все находятся в работе.
Секретарь СНБО отметил, что «не нужно ожидать или не ожидать» контрнаступления.
«Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе», — сказал он.