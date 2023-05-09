Три альтернативных способа хранения свежих огурцов
- 9.05.2023, 21:06
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Благодаря им овощи будут оставаться свежими.
Даже самые свежие огурцы с собственной грядки не остаются в холодильнике свежими дольше недели, что уже говорить о приобретенных в магазине. Они не портятся максимум три-четыре дня, пишет «Новое время».
Продлить срок хранения свежих огурцов в холодильнике можно с помощью нескольких альтернативных способов, благодаря которым овощи будут оставаться свежими от одной недели до целого месяца.
Как сохранить огурцы свежими на протяжение двух недель
Влажная ткань
Сложите свежие огурцы в глубокую миску, накройте чистой влажной тканью и поставьте на полку в холодильнике.
Бумажное полотенце
Если хотите сохранить огурцы свежими в привычном ящике для овощей, заверните каждый из них в чистое и сухое бумажное полотенце.
Как сохранить огурцы свежими на протяжение месяца
Способ подойдет тем, кто не собирается хранить в ящике для овощей ничего, кроме огурцов.
Сложите огурцы в глубокий пластиковый контейнер для хранения овощей. Наполните его водой и поставьте в холодильник. При условии, что вода будет меняться в контейнере каждый день, огурцы будут сохраняться в нем свежими в течение месяца.