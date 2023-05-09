Белорусский «Версаль» открыли для экскурсий 1 9.05.2023, 21:26

1,264

Он был на реставрации 14 лет.

В Жиличах открылся для экскурсий дворец Булгаков, построенный в начале XIX века. В дворцово-парковом комплексе 14 лет велась реставрация, и некоторые работы еще продолжаются, но там уже ждут туристов, пишет smartpress.by.

Жиличский дворцово-парковый комплекс Булгаков — памятник архитектуры XIX — XX вв. В него входят сам дворец с оранжереей, парк, несколько искусственных водоемов.

Усадьба древнего рода Булгаков находится в Кировском районе Могилевской области. Дворец там построили по заказу бобруйского уездного маршалка Игнатия Булгакова в 1825 году. Проект разработал архитектор Кароль Подчашинский на берегу реки Добосна. Здание называют белорусской копией «Версаля». Считается, что в те годы он был более величественным, чем резиденция Радзивиллов в Несвиже.

В 1930-е годы во дворце находилась агрономическая школа. А в годы Второй мировой войны располагался немецкий офицерский госпиталь, тогда полностью разобрали оранжерею. После войны здание было полуразрушенным. В 1950-м помещения дворца использовались как учебные классы, и только в 1953-м его взяли поз защиту государства как памятник истории и культуры, но реконструкцию начали проводить только в 1973 году.

В нынешнем столетии за реконструкцию и реставрацию дворца взялись в 2009-м. Сейчас на территории комплекса еще идут работы по восстановлению разрушенной оранжереи и каплицы. Экскурсии будут проводить на втором этаже усадьбы.