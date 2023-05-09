Громкий хлопок встревожил Путина во время парада в центре Москвы

Громкий хлопок встревожил Путина во время парада в центре Москвы9
- 9.05.2023, 21:38
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Видео.
В социальных сетях появилось видео испуга главы Кремля Путина и гостей его парада, когда в центре российской столицы послышался громкий хлопок.
Российские власти настолько напуганы последствиями затеянной против Украины войны, ударами беспилотников по Кремлю и угрозами партизан, что даже отдаленный хлопок вынудил их втянуть головы в плечи и остановиться.
Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».