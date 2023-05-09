В ВСУ подтвердили, что из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России 6 9.05.2023, 21:51

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Ранее о бегстве заявлял Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Украинские военные подтверждают провал врага.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в Telegram.

«Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады из России из-под Бахмута и «500 трупов» оставшихся там россиян — соответствует действительности», - отмечают военные.

По информации украинской бригады, за двое суток штурмовики в составе тактической группы «Азов» ликвидировали 64 оккупанта, а еще 87 - на полпути к гибели. Среди всех убитых врагов есть и «вагнеровцы». При этом в плен взяли пять противников.

В 3-й ОШБр отметили, что также было уничтожено несколько складов боеприпасов врага, минометы и не один БМП.

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