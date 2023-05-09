Блинкен: У украинцев есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территории 1 9.05.2023, 22:30

Энтони Блинкен

Речь идет не только о вооружении, но и о подготовке людей.

У Украины есть все необходимое для успешного возвращения оккупированной Россией территории, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил 9 мая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, сообщил канал CNN.

«У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которая была захвачена Россией силой в течение последних 14 месяцев», – заявил дипломат.

По его словам, дело не только в оружии, дело в обучении.

«Это уверенность в том, что украинцы могут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, чтобы добиться успеха», – добавил Блинкен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».