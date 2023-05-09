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Блинкен: У украинцев есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территории

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  • 9.05.2023, 22:30
Блинкен: У украинцев есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территории
Энтони Блинкен

Речь идет не только о вооружении, но и о подготовке людей.

У Украины есть все необходимое для успешного возвращения оккупированной Россией территории, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил 9 мая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, сообщил канал CNN.

«У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которая была захвачена Россией силой в течение последних 14 месяцев», – заявил дипломат.

По его словам, дело не только в оружии, дело в обучении.

«Это уверенность в том, что украинцы могут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, чтобы добиться успеха», – добавил Блинкен.

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