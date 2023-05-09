Как польские дальнобойщики бастуют на границе с Беларусью 9.05.2023, 22:54

Пропускают по одной машине в час.

24 фуры в сутки проедет теперь из Польши в Беларусь через единственный действующий грузовой пункт пропуска Козловичи. Польские дальнобойщики заблокировали проезд фур, чтобы добиться приостановки польскими властями работы белорусских и российских транспортных компаний, которые, говорят они, захватили транспортный рынок с востока.

«Заблокировали границу, чтобы наш транспорт был наконец заметен и чтобы выполнили наши требования. Чтобы не быть игнорированными нашим правительством. Мы хотим разговаривать с министром транспорта Польши, чтобы обсудить условия, по которым эта транспортировка должна в дальнейшем происходить в Польше. Или договариваемся, сотрудничаем и ездим дальше без проблем, как было до сих пор, или будем блокировать. Все претензии к нашему правительству», – рассказал «Белсату» один из участников блокировки на границе.

В забастовке принимают участие предприниматели, а не водители. Около сотни их фур заблокировали проезд к пункту пропуска Корощин, что в направлении белорусского КПП Козловичи. Раз в час они пропускают один грузовой автомобиль независимо от того, из какой он страны.

И будут нести дежурство по крайней мере до 27 мая. На месте есть туалет. Участники запаслись едой, напитками и терпением.

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