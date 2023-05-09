В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot 9.05.2023, 23:04

В РФ заявляли, что ракета «несбиваемая».

Украинские защитники смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона генерала Патрика Райдера.

«Когда речь заходит о готовности Украины, ее инвентаря или сведений о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету («Кинжал» - ред.), применив систему противоракетной обороны Patriot», - отметил Райдер, комментируя недавнее соответствующее сообщение Воздушных сил ВСУ.

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