Авиакомпания Ryanair покупает у Boeing 300 самолетов 737 MAX 10 9.05.2023, 23:16

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Заказ позволит компании почти удвоить свой трафик.

Ирландская авиакомпания Ryanair сообщила о многомиллиардном соглашении на приобретение 300 самолетов Boeing после 18-месячной публичной розни из-за цен. Об этом сообщает Reuters.

Европейский лоукостер решил приобрести 150 самолетов Boeing 737 MAX 10 с опционом еще на 150. Стоимость сделки - 40 миллиардов долларов по прейскурантным ценам, хотя эксперты отмечают, что типовые скидки составляют более 50%.

Как заявили в Ryanair, заказ позволит компании почти удвоить свой трафик до 300 миллионов пассажиров в год к марту 2034 года со 168 миллионов, перевезенных до конца марта этого года. Авиакомпания планирует перевозить 225 миллионов пассажиров в год до 2026 года.

Как пишет Reuters, сделка дает толчок для развития Boeing 737 MAX, серии бестселлеров, поставки которых были подавлены двухлетним кризисом по безопасности и перебоями после COVID-19. Соглашение также знаменует собой долгожданное перемирие между Boeing и Ryanair, генеральный директор которой Майкл О'Лири в прошлом году прервал переговоры и подверг критике Boeing по поводу цен и задержек с поставкой ранее заказанных самолетов.

Ryanair использует исключительно самолеты Boeing 737 для своего магистрального флота и является одним из крупнейших клиентов Boeing с более чем 600 самолетами в своем флоте или под заказ.

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