Украинские бойцы уничтожили вражескую технику и взяли в плен «вагнеровцев» вблизи Бахмута
- 9.05.2023, 23:56
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Видео.
Экс-командир полка «Азов», майор Максим Жорин показал кадры пленных оккупантов. Их захватили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Кроме этого, воинам удалось уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.
Об этом говорится в Telegram-канале «Жорін з Азову», сообщения в котором опубликовал майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин.
«Ликвидировали более полусотни оккупантов — из числа и вагнеровцев, и 72 бригады армии России. Уничтожено несколько складов с БК, минометы и несколько единиц БМП. Под контроль украинских сил возвращены важные позиции. Как видите, есть и пополнение обменного фонда», - написал военный.
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.