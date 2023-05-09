Украинские бойцы уничтожили вражескую технику и взяли в плен «вагнеровцев» вблизи Бахмута 9.05.2023, 23:56

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Видео.

Экс-командир полка «Азов», майор Максим Жорин показал кадры пленных оккупантов. Их захватили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Кроме этого, воинам удалось уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Об этом говорится в Telegram-канале «Жорін з Азову», сообщения в котором опубликовал майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

«Ликвидировали более полусотни оккупантов — из числа и вагнеровцев, и 72 бригады армии России. Уничтожено несколько складов с БК, минометы и несколько единиц БМП. Под контроль украинских сил возвращены важные позиции. Как видите, есть и пополнение обменного фонда», - написал военный.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

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