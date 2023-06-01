В Италии возбудили уголовное дело против архитектора «дворца Путина» 4 1.06.2023, 7:34

5,914

Глава Кремля вручил ему российский паспорт в 2014 году.

Министерство юстиций Италии возбудило уголовное дело против архитектора «дворца Путина» под Геленджиком Ланфранко Чирилло, сообщает Rai.

Как пишет итальянское издание, Чирилло обвиняют в преступлениях, связанных с контрабандой и подделкой документов.

Летом прошлого года сообщалось, что финансовая полиция обвинила Чирилло в уклонении от уплаты налогов с 2013 по 2019 год на сумму 50 млн евро. Правоохранительные органы арестовали имущество архитектора на 141 млн евро. В списке арестованного оказались дома, вертолет, банковские активы, наличные деньги, драгоценности, а также произведения искусства, в том числе работы Пикассо, Сезанна и Кандинского.

Президент Владимир Путин вручил Чирилло российский паспорт в 2014 году. Сейчас архитектор проживает в Москве, на 51-м этаже небоскреба, пишет издание, не уточняя какого именно.

В пресс-релизе финансовой гвардии подчеркивалось, что, предположительно, Чирилло уклонялся от уплаты налогов с помощью фиктивного оформления резидентства в другой стране.

Впервые о расследовании в отношении Чирилло стало известно в феврале прошлого года. Архитектор тогда объяснял, что живет в России больше 20 лет и намерен «прояснить свою позицию» итальянским властям. Чирилло «какое-то время назад» переехал в Дубай, писала газета La Repubblica.

Политик Алексей Навальный, которого посадили в колонию за оппозиционную деятельность, в расследовании про «дворец Путина» под Геленджиком рассказывал, что Ланфранко Чирилло был архитектором здания.

В интервью «Медузе» Чирилло говорил, что строил дворец для российского президента, а для компании «Стройгазконсалтинг». На вопрос, виделся ли он когда-либо с главой российского государства, архитектор отвечал, что «никогда не встречался с Путиным в Геленджике».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».