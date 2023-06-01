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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: погибли три человека, много раненных

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  • 1.06.2023, 7:41
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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: погибли три человека, много раненных

Среди погибших — двое детей.

В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь через несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным.

В частности, обломки упали на детскую поликлинику и проезжую часть, взрывной волной выбило окна и двери в домах, сгорело несколько авто – среди жертв есть дети.

По состоянию на 06:00 четверга официально известно, что в Деснянском районе погибли три человека, из которых двое детей – 5-6 и 12-13 лет. Семь человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте.

Повреждение получил жилой сектор: в доме выбиты окна и двери, взрывной волной сорвало балкон. А в нежилом зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, повреждение двух школ (выбиты окна и двери), участковый пункт полиции. Также из-за падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Детали ночной атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.

После объявления воздушной тревоги в 02:49 в КМВА указали на угрозу атаки со стороны РФ и призвали жителей позаботиться о собственной безопасности.

Этой ночью воздушная тревога на территории Киева и Киевской области длилась 1 час 14 мин. Предварительно, российские военные преступники направили в сторону региона ракеты не из самолетов, а из оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.

«Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!» – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Затем он добавил, что после взрывов были вызовы в нескольких районах столицы, куда выехали экстренные службы.

На утро в КГВА рассказали о последствиях российского террористического акта. По словам начальника ведомства Сергея Попко, российские ракеты в Киев летели не из самолетов. Предварительно, они были крылатыми и баллистического типа.

«Все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей ПВО. К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения», – отметил он.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: погибли три человека, много раненных. Фото

По состоянию на 06:00 четверга известно, что в Деснянском районе погибли три человека, из них двое детей (возраст 5-6 и 12-13 лет). Еще семь госпитализированы, а другим помощь оказали на месте. В Днепровском районе пострадали три человека, из них двоих госпитализировали. Из Дарницкого района информация о травмированных не поступала.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: погибли три человека, много раненных. Фото

Во всех трех районах зафиксированы повреждения в жилом и нежилом секторах. В частности, в Днепровском районе :

– выбитые окна и двери в доме, взрывной волной сорвало балкон;

– падение обломков на детскую поликлинику;

– выбиты окна и двери в двух школах;

– обломками поврежден участковый пункт полиции;

– из-за падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Повреждения в Днепровском районе:

– в одном из домов возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна;

– падение обломков на административное здание;

– есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;

– падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

В Дарницком районе:

– в одном из домов взрывной волной выбило окна;

– поврежден трубопровод горячего водоснабжения;

– обломки упали на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;

– падение обломков во дворах домов, на проезжей части.

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