Белорусские водители остались без «Зеленой карты» 1 1.06.2023, 8:54

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Как теперь пересекать границу с ЕС?

С 1 июня взаимоотношения Беларуси со странами ЕС в системе «Зеленая карта» прекратились. То есть на белорусских водителей при выезде в Евросоюз больше не распространяется действие этого международного страхового сертификата. Перестали его оформлять 17 мая, вчера был последний день работы уже заключенных договоров. Отныне страховку нужно будет оформлять на самой границе. Правда, как говорят водители, существуют проблемы: например, точки оформления есть не во всех пунктах пропуска, пишет onliner.by.

Теперь европейцы, которые въезжают в РБ, обязаны будут покупать наше так называемое пограничное страхование. И наши водители при выезде в страны ЕС должны будут там тоже оформлять европейское пограничное страхование. Фактически мы выпадем из пространства «Зеленой карты», а поляки и литовцы вынуждены будут обустраивать какие-то пункты оплаты на своей стороне, чтобы оформлять страховки, как это было в начале 90-х.

При выезде в Россию ничего не меняется.

Где купить и за сколько?

Раньше в зависимости от срока страхования купить «зеленую карту» в Беларуси можно было от 30 до 425 евро (на 15 дней и на год соответственно). Сейчас автогражданка на машину с белорусскими номерами в Польше или Литве на месяц будет стоить 36—38 евро, на год — около 225 евро.

Ответы на распространенные вопросы о «зеленой карте» можно найти в нашем материале.

«В соцсетях и мессенджерах могут появиться предложения по онлайн-продаже европейских страховок для россиян и белорусов, — советовали страховые эксперты. — Советуем не спешить и как минимум все проверять: какая компания, какие документы они предлагают, ссылки и QR-коды, куда идет оплата и т. п. А лучше всего оформлять страховку в стационарных точках на границе».

Водитель: «Продают не во всех пунктах пропуска»

Мы связались с автомобилистом, который послезавтра, 2 июня, собирается отправиться в Польшу. Мужчина рассказал, как он планирует поступить со страховкой в новых условиях:

— Очевидно, что теперь страховку нужно покупать сразу после пересечения границы, то есть как только оказался на стороне соседней страны. Насколько известно, наши пограничники не спрашивают ее наличие, им важно, чтобы внутренние документы были в порядке. От коллег я узнал, что «вагончики» со страховыми агентами есть не на всех пунктах пропусках. Их видели в «Бресте», «Каменном Логе», «Привалке», «Котловке» и «Беняконях». Про другие мне неизвестно. Эта информация неофициальная, почерпнута из водительских чатов.

Стоит заметить, эти данные совпадают с инфографикой, что распространило Белорусское бюро по транспортному страхованию.

— Потому как в «оформлении на месте» пока что много пробелов и неизвестных моментов, я решил купить страховку заранее, онлайн, — говорит мужчина. — С помощью знакомых связался со страховым агентом в Польше, выслал ему фото своих документов (паспорт, техпаспорт, в/у), перевел черeз PayPal нужную сумму. Специалист все оформил удаленно и в ответ выслал мне файл полиса. Эту бумагу я предъявлю на границе, а если понадобится — и в дороге.

Собеседник утверждает, что осознает риски: его могли бы обмануть сразу после перечисления денег, документ может оказаться «липой» и на границе возникнут проблемы, кроме прочего, у него может не быть отображения в базе данных (то есть при ДТП не будет возмещений). Тем не менее он уверен в страховом агенте, которого посоветовали знакомые.

Еще раз подчеркнем: страховые эксперты советуют оформлять страховку в стационарных точках на границе, перепроверять компанию и способ оплаты при удаленном оформлении.

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