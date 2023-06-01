ВСУ взяли Бахмут в «клещи» 1 1.06.2023, 9:53

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Военный эксперт рассказал о бегстве «вагнеровцев».

Еще 20 мая, в очередной раз с бравадой отчитываясь о полном «захвате» Бахмута, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о выводе своих наемников из украинского города. Позже отмечалось, что этот процесс будет завершен до 10 июня, а на позиции «вагнеровцев» якобы зайдут российские регулярные войска. В помощь вражеским бойцам Пригожин пообещал оставить двух человек – «Долика» и «Бибера». Действительно ли происходит большой выход «вагнеровцев» из Бахмута и есть ли у России силы на Бахмутском направлении - своим мнением в программе «Руно. Война» поделился военный эксперт Олег Жданов.

Пригожин во время своего обширного интервью сказал очень сакраментальную фразу. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что на сегодняшний день не существует согласования или разрешения от Герасимова на передачу позиций в Бахмуте регулярным частям вооруженных сил Российской Федерации. То, что он выводит силы, и разведка наша это подтверждает – это довольно маленькие тактические группки. Он их отправляет, как выяснилось, на Азовское побережье. Так что никто его из Украины не выпустит.

Пригожин если и выведет что-то, то их перебросят, опять-таки, на довольно серьезный участок фронта. И это может быть как раз Азовское побережье. А выйдет ли он полностью или не выйдет – я бы сказал, очень открытый вопрос. Несмотря на то, что туда частично входят регулярные части российской армии, тот же 1-й армейский корпус… Да, они могут усилить эти позиции или принять некоторые позиции или опорные пункты. Но не факт, что они в полном составе могут выйти. По разным оценкам, «вагнеровцев» там может насчитываться где-то 6-7 тысяч человек.

А что касается видео с этими «леликами и боликами» (Пригожин пообещал оставить в городе двух «вагнеровцев» - «Бибера» и «Долика», - ред.), то Пригожин так унижает Герасимова с Шойгу. И при чем требует от них согласия на передачу позиций от «Вагнера» к регулярным частям российской армии…

Пригожин – не глупый человек. Он понимает, что с Бахмутом может случиться неожиданность – его могут потерять. Кстати, даже WSJ писало, что россия зашла в тупик с Бахмутом. Наше продвижение на флангах уже сегодня обеспечивает нам почти перекрестный огонь. По крайней мере, западная и южная окраины или части города находится под перекрестным огнем нашей артиллерии. Любое безопасное перемещение войск становится практически невозможным. Там уже бои идут в районе Клещиевки сегодня. Если мы обойдем к северу от Клещиевки, то мы берем под огневой контроль главную трассу обеспечения гарнизона Бахмута.

Тогда вопрос – как им удержать Бахмут? Кстати, обратите внимание, что мы удержали Бахмут даже в условиях того, что два основных пути были почти перерезаны. И все равно мы удерживали Бахмут, снабжали гарнизон. Сегодня до сих пор в районе «самолета» мы еще и проводим рейды вглубь обороны российских войск и наносим довольно существенное огненное поражение. Так что окончательный захват Бахмута так и не состоялся.

Кстати, на месте Герасимова я бы поставил условие Пригожину: если ты хочешь выйти из Бахмута, то иди фоткайся у таблички, где обозначена граница на юго-западной окраине Бахмута – тогда будем разговаривать. А вообще в Бахмуте они выдохлись. Кстати, даже есть информация от нашей разведки, что с Авдеевки и Угледара снимают войска и перебрасывают регулярные части российских войск на Бахмутское направление. Там с резервами очень сложно.

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