«Двигатель застучал уже в день покупки» 6 1.06.2023, 9:54

4,822

Белорус приобрел Mazda 6 и попал на крупную сумму.

Читатель abw.by Андрей приобрел автомобиль Mazda 6, выпущенный в 2004 году, с двигателем 2.3 бензин. Продавец – собственник автомобиля, не «перекуп». Как следует из рекламного объявления, машина находится в состоянии, которое описывается фразами, приведенными ниже. Но реалии оказались иными.

«Вы же знали, что б/у машину при покупке надо обслужить»

Андрей вспоминает, что покупку машины оформили через договор, который зарегистрировали в ГАИ. Продавец показался покупателю «нормальным парнем, который на все вопросы отвечал, даже «косяки» кузовные, которые толком видно не было, показал». С мотором, по словам бывшего хозяина автомобиля, тоже все было в порядке, он должным образом обслуживался и, мол, «прослужит еще очень долго». Однако двигатель застучал уже в день покупки.

«На холостых оборотах стук проявился, когда я отъехал от ГАИ всего километров десять, не больше. Решил, что доеду до дома и там буду разбираться, – вспоминает Андрей. – Приехав к месту назначения, я посмотрел щуп и увидел, что он сухой. Следов течи масла видно не было. Долил моторное масло и решил покрутиться на машине по району – двигатель застучал с такой силой, что слышал весь двор, ко мне стали подтягиваться местные зеваки со своими советами. Стук был в такт работы двигателя, наподобие биения цепи о металл. Самостоятельно на следующий день проверил свечи и увидел, что были отключены две фишки на впускном коллекторе. За что они отвечают, не знаю, я не механик. Две свечи зажигания были в масле, хотя в колодцах масла не было».

Само собой, Андрей стал писать бывшему хозяину Mazda, звонил ему, но тот лишь прочитал сообщения и на них не ответил. Трубку продавец не снимал, даже если звонили с другого номера. Стало понятно, что покупатель стал банальной жертвой обмана.

«Ладно, думаю, применю более радикальный способ решения вопроса – и обратился с заявлением в милицию. А пока милиционеры делали свое дело, машину на эвакуаторе затащил на СТО. Результат был неутешительный – предстоял дорогостоящий ремонт мотора», – говорит покупатель автомобиля.

На следующий день с Андреем связался сотрудник милиции, который проводил проверку по его заявлению. Он предложил вместе поехать к продавцу и искать выход из сложившейся ситуации.

«На месте бывшего владельца не было, разговаривал с его девушкой, которая утверждала, что с машиной все было хорошо, что автомобиль – это же «бэушная» вещь. «Вы же при покупке «бэушной» стиральной машины, если она сломается в тот же день, не бежите жаловаться» – таков был ее основной аргумент. Она также подтвердила, что бывший хозяин (ее парень) добавил меня в черный список на своем мобильном телефоне, поэтому я не мог дозвониться. Попросил, чтобы он все же вышел на связь.

В тот же вечер он мне позвонил. Разговор длился полтора часа с заверениями продавца о том, что все было нормально при покупке автомобиля, он был исправен. Выявленный дефект – это физический износ, так как авто б/у. «Вы же знали, что при покупке б/у машины ее надо обслужить. Залейте присадки, и масложор пропадет», – сказал он и положил трубку».

Такие аргументы противоречат заключению специалистов СТО, согласно которому данная поломка не могла появиться сразу, продавец умышленно не предупредил Андрея о масложоре, который привел к поломке двигателя. Наш герой снова позвонил продавцу и предложил несколько вариантов решения вопроса: компенсация стоимости ремонта или возврат автомобиля и денег, уплаченных за него. «Я подумаю», – ответили на том конце провода.

«Что он там надумал, я не знаю, так как трубку телефона непорядочный продавец машины брать отказывается, причем упорно. Ему всего 23 года, а он уже такими вещами занимается. В милиции сказали пока с машиной ничего не делать. Но я уже в принципе понял, что «попал» на деньги. Есть ли у меня какие-то варианты?» – спрашивает наш читатель.

Как поступить

Варианты есть всегда. Что касается милицейской проверки, то предположим ее результат – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку в действиях продавца и покупателя автомобиля усматриваются гражданско-правовые отношения, которые разрешаются в судебном порядке. При таком развитии событий (игнорирование обращений покупателя) и желании достичь какого-либо положительного результата придется обращаться в суд с иском.

Основания следующие:

- согласно ст.439 Гражданского кодекса продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Как следует из этого договора, товар на момент продажи находится в исправном состоянии. Но это не так, что подтверждается заключением автосервиса;

- согласно ст.445 ГК, если недостатки товара не были оговорены продавцом, то покупатель, которому такой товар ненадлежащего качества был передан, имеет право по своему выбору требовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на устранение недостатков.

Если же расходы на ремонт автомобиля будут «несоизмеримы», то, как следует из кодекса, можно требовать от продавца расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

Статья 446 ГК. Недостатки товара, за которые отвечает продавец

1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

«Прогулка» в суд легкой наверняка не будет, поскольку в соответствии с гражданским законодательством каждая сторона спора самостоятельно должна доказывать свою позицию и приводить доказательства, а суд лишь может содействовать в получении таких доказательств. Например, можно ходатайствовать перед судом о направлении запроса официальному дилеру для получения сведений об обслуживании некачественного автомобиля, если таковое имело место. И если станет известно, что дефект был выявлен до продажи, а продавец до заключения договора купли-продажи об этом не сообщил, то шанс выиграть дело достаточно велик. Или как вариант – попросить суд назначит экспертизу. Если она покажет, что недостатки в авто имели место задолго до его продажи Андрею, то шансы на успех также есть.

Это все наверняка долго и затратно, если обращаться к услугам адвокатов. Загадывать результат – дело неблагодарное, он может быть не тем, который ожидает покупатель, ведь все на усмотрение суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».