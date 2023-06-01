«Цена для режима в Беларуси может оказаться крайне высокой» 5 1.06.2023, 10:10

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Что потеряет Беларусь из-за новых транспортных ограничений со стороны Польши.

Польша с 1 июня приостановила движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Беларуси и России фур с товарами. Как минимум некоторые перевозчики считают, что из-за принятого решения «легче не станет никому».

Эксперты «Кошт урада» проанализировали, кто больше всего потеряет в финансовом плане из-за очередных транспортных ограничений — Минск или Варшава.

С 1 июня в Польшу через единственный действовавший до этого для грузовиков пункт пропуска «Козловичи» («Кукурыки» с польской стороны) не будут заезжать ни фуры, ни полуприцепы из Беларуси и России. Причем речь в том числе о грузовых автомобилях, тягачах, прицепах, в том числе полуприцепах, и автопоездах. До особого распоряжения запрещен въезд грузового транспорта, который зарегистрирован на территории Беларуси и России.

До нынешнего ограничения Евросоюзом уже были запрещены автомобильные грузоперевозки (в том числе транзитные) для белорусских и российских компаний. В ЕС белорусские фуры перемещались лишь по специальным пропускам. Такие пропуска могли получить, к примеру, фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные компании.

Решение по ограничениям с 1 июня в Польше приняли в тот день, когда Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения апелляцию журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, приговоренного к восьми годам колонии.

Кто больше потеряет от ограничений — Минск или Варшава?

«С 1 июня на белорусско-польской границе произошли достаточно серьезные изменения, Польша полностью запретила въезд на свою территорию для большегрузных автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Будем называть вещи своими именами: возник этот запрет по сугубо политическим причинам. Надо отдать должное польской стороне — она показала, что готова пойти на многое, защищая активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута», — отмечают эксперты «Кошт урада».

Они проанализировали, насколько болезненными эти изменения будут для Беларуси.

«Если мы изучим динамику внешней торговли наших стран с января по март за последние три года, то увидим несколько важных моментов. Первый — белорусский экспорт в Польшу за последние годы значительно упал — с 532 млн долларов (здесь и далее речь идет о промежутке с января по март) в 2021 году до 162 млн долларов в 2023-м. Это падение более чем в три раза нельзя назвать иначе как катастрофическим. Причем произошел удар не только по торговой, но и по транспортной сфере, которая доставляла грузы в Европу», — уточняют эксперты.

Второй момент — импорт из Польши в Беларусь за этот же период времени значительно вырос.

«Причем если после начала войны, в 2022 году, он упал до 350 млн долларов, то уже в этом увеличился практически вдвое — до 650 млн долларов, даже несмотря на санкции. Очевидно, что в этом заметном скачке мы видим не только поставки в Беларусь. Немало товаров сейчас запрещены к ввозу в РФ. Но пока эти санкции не коснулись Беларуси, естественно, белорусская сторона не преминула этим воспользоваться», — отмечают аналитики.

Третий момент — для Беларуси остается все меньше возможностей продавать свою границу как коридор поставки параллельного импорта в Россию, считают эксперты.

«Выполняя функцию огромной прокладки, торговые представительства в нашей стране зарабатывали большие деньги буквально из воздуха. Альтернативы таким заработкам при закрытых границах не будет. Что теряет Польша? Она не сможет поставлять автотранспортом свою продукцию в Беларусь, а эти поставки для многих польских компаний были выгодны. Но если смотреть глобально, потеря всего объема экспорта в Беларусь для польской экономики не катастрофа, Беларусь находится среди торговых партнеров по обороту в третьем десятке стран, поставки польских товаров в Беларусь составляет 0,73% от общего экспорта Польши, а поставки белорусских товаров занимают лишь 0,16% от общего импорта», — отмечают эксперты «Кошт урада».

А что теряет Беларусь из-за очередных транспортных ограничений со стороны Польши?

«Для нашей страны это ограничение выглядит значительно серьезнее. По состоянию на первый квартал 2023 года наши поставки товаров в Польшу составляли 4% от общего экспорта Беларуси, а импорт из Польши достигает 6% от общего объема импорта. Это цифры совсем иного порядка, и они несут за собой совсем другие, намного более серьезные последствия. Да, конечно, обмен товарами между Беларусью и Польшей осуществляется не только грузовиками, есть еще и железнодорожный транспорт, движение по которому пока полностью не перекрыто. Но, даже несмотря на это, потери могут быть значительными», — считают аналитики.

Проявление принципиальной позиции для каждой из стран стоит им очень по-разному, отмечает «Кошт урада».

«При этом Польша показывает себя как страна, заботящаяся о людях, которые ей дороги, не рискуя экономической стабильностью. Руководство же Беларуси как было изгоем, так и осталось, а цена, которую оно платит в этом противостоянии (даже если смотреть только на экономику), может оказаться крайне высокой», — считают аналитики.

Они также делают прогноз, как эта ситуация может коснуться населения Беларуси.

«Скорее всего, изменения они почувствуют не сразу. Сокращение торговли повлияет на бюджет, а значит, дыры в нем станут еще более объемными. Ощутимо изменится ситуация в приграничных областях, где многие бизнесы были завязаны на перемещении товаров в Польшу и оттуда. Рано или поздно закрытая для грузовиков польская граница проявится в магазинах, где может заметно сократиться ассортимент товаров, которые привозили из ЕС, так как доставлять их будет все сложнее, дороже и дольше», — считают аналитики.

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