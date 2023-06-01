Москвичи бросились скупать противодронные ружья после атаки беспилотников 11 1.06.2023, 10:19

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Паника в столице РФ усиливается.

Жители Москвы начали активно скупать антидроновые пушки после налета беспилотников на столичный регион РФ 30 мая.

«Был всплеск по продажам антидроновых систем. В основном брали ружья», — рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. В компании Detector Systems, занимающейся продажей средств противодействия дронам, подтвердили резкий скачок спроса.

До этого за неделю продавалось около 20–50 устройств стоимостью от 130 тыс. руб., рассказал «Коммерсанту» один из продавцов, работающих на «Авито». По словам другого, после атаки количество запросов на антидроновые ружья выросло «в несколько раз».

Достать технику не сложно: она продается на «Авито», Ozon, Wildberries и на «Яндекс.Маркете». Продавцами выступают частные лица и интернет-магазины. Так, например, на «Авито» по запросу «подавитель дронов» размещено 681 объявление по всем регионам.

В ассортименте представлены пушки разной стоимости. К примеру, блокиратор «Гарпия» 120W-170W стоит 115–310 тыс. руб., а антидроновые системы «Контр-БПЛА» — от 300 тыс. руб. до нескольких миллионов. Такого рода системы применяются в аэропортах, тюрьмах, центрах содержания под стражей и вооруженных силах, следует из описания товара на Ozon.

Однако все эти устройства не подходят для блокировки дронов, атаковавших Москву. «С такими может справиться только ПВО», — пояснил один из продавцов на «Авито». Антидроновые ружья и другие «глушилки» используются против беспилотников, которые управляются с пульта: устройство теряет ориентир и либо приземляется, либо падает, говорит гендиректор ООО «Курсир» Виталий Муниров.

«Дроны, которые используют встроенные бортовые системы навигации, невозможно заглушить, они летят в режиме радиомолчания. Их можно только сбить средством ПВО», — пояснил он.

Беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье 30 мая, были оснащены двигателем внутреннего сгорания, который позволяет дрону покрывать от 100 до 1,5 тыс. км, отмечает заместитель FlyDrone Александр Каниовский.

«Антидроновые ружья рассчитаны в основном на перехват каналов управления дронов, а блокираторы GPS меняют конечный пункт беспилотника. Прилетевшие в понедельник БПЛА используют именно GPS-сигналы и летят автоматически, без управления с земли», — объяснил Каниовский.

Утром 30 мая Москва подверглась налету беспилотников. Три дрона попали в жилые дома: один столкнулся с 24-этажным жилым домом на улице Атласова, 11 в Новой Москве, выбив стекла на трех этажах. Второй врезался в верхние этажи дома на улице Профсоюзной, 98 рядом с метро «Беляево», разрушив фасад и остекление. Третий беспилотник с тремя взрывными устройствами врезался в 30-этажный дом на Ленинском проспекте. Взрывчатка не сработала.

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