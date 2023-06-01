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Премьер Польши: Буду ходатайствовать об усилении санкций ЕС против белорусского режима

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  • 1.06.2023, 10:21
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Премьер Польши: Буду ходатайствовать об усилении санкций ЕС против белорусского режима
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP

Беларусь используется Россией для обхода санкций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду во время визита в Нидерланды объявил о том, что он будет ходатайствовать об усилении санкций ЕС против Беларуси на Европейском совете, сообщает «Польское радио».

Моравецкий напомнил о том, что Польша 29 мая ввела новый пакет санкций в отношении Беларуси в связи с последними действиями режима Лукашенко и грубыми нарушениями прав человека.

— На Европейском совете я также буду ходатайствовать об усилении санкций в отношении Беларуси, ведь мы четко видим, как сильно Беларусь зависима от России. Мы ощущаем это в той искусственной миграционной атаке, от которой мы защитились, — заявил Моравецкий на пресс-конференции после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Он отметил, что Беларусь используется Россией для обхода санкций.

— Поэтому Польша старается очень скрупулезно не только соблюдать эти санкции, но и укреплять их, устранять лазейки. Это важно, чтобы Россия как можно глубже ощущала влияние санкций на ее экономику — а пока что ощущает слишком слабо.

Поэтому, продолжил Моравецкий, Польша и еще несколько стран ведут переговоры об ужесточении санкций против Беларуси.

— Конечно, решающее значение имеют действия всего Евросоюза. <…> Я подниму этот вопрос на следующем Европейском совете через пару недель. С одной стороны, это будет усиление механизмов укрепления санкционных пакетов, а с другой — сигнал для всех, кто хочет близко сотрудничать с Кремлем, что это того не стоит, — сказал премьер Польши.

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