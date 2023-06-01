закрыть
1 июня 2023, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл на европейский саммит в Кишиневе

1
  • 1.06.2023, 10:26
  • 1,952
Зеленский прибыл на европейский саммит в Кишиневе
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал две приоритетные задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия во втором саммите Европейского политического сообщества, который принимает Республика Молдова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины в Telegram.

«Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Многие двусторонние встречи. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию «Петриотов». ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего», - говорится в сообщении.

Саммит Европейского политического сообщества

Саммит походит в Молдове 1 июня соберет 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц входят в число высокопоставленных европейских официальных лиц, которые примут участие в саммите.

Саммит состоится в замке Мими в селе Булбоакэ примерно в 35 километрах от Кишинева.

Европейское политическое сообщество - это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и служащий платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Безопасность саммита

Безопасность саммита в Молдове обеспечат американские и британские военные. В Молдове в период с 25 мая по 2 июня проведут международные учения по противовоздушной обороне. В них примут участие более 200 молдавских, французских, британских, румынских, румынских и американских солдат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип