«Выглядел Путин неважно» 3 Альфред Кох

1.06.2023, 10:39

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Обитателям Рублевки стало неуютно и страшно.

Важным событием стал налет дронов на Москву. В российских официальных сообщениях говорится о восьми дронах, проукраинские же источники пишут о тридцати двух БПЛА. По российской версии пять дронов были сбиты средствами ПВО, а три - отклонены с помощью РЭБ. Видимо, эти отклоненные три дрона и попали в жилые дома на юго-западе Москвы.

Жертв нет. Два из трех попавших в многоэтажки дрона не взорвались. Никакого серьезного ущерба Москве и ее пригородам эта атака не принесла, но обломки от пяти сбитых беспилотников упали на Рублевке. И это обстоятельство породило массу саркастических и злорадных комментариев не только в украинских пабликах, но даже и у россиян.

Не надо быть крупным специалистом по России, чтобы знать, как «простые» россияне ненавидят обитателей Рублевки. Едва ли не сильнее, чем украинцев. И если обитателям Рублевки становится неуютно и страшно, то рядовые москвичи (а тем более жители российской глубинки) не в силах скрыть своего злорадства. Пусть даже если этот страх у российской элиты вызвали украинцы.

По этому поводу даже Владимир Соловьев выступил с приторно-гневными криками в адрес злорадствующих российских рендеков и говорил, что «мы один народ» и что на Рублевке тоже живут русские люди.

Меня лично немало позабавила экспертиза Рудольфыча о расовой чистоте обитателей Рублевки и вообще - забота о национальном единстве русского этноса. Если уж он начал беспокоиться на этот счет, то видать там с единством совсем беда. А может это и хорошо? Поживем - увидим.

Днем выступил Путин. Был он вял и скучен. Рассказал, что это месть за бомбардировки Киева. И что российская ПВО «сработало штатно, но есть над чем работать». И дальше, как по заученному, повторил все свои мантры про то, что «не мы первыми напали», что-то опять про НАТО и угрозу, про вашингтонских кукловодов и киевскую хунту. Опять призвал украинский народ перестать поддерживать Зеленского, потому, что это он довел дело до войны.

Выглядел он неважно, все время подкашливал и не мог скрыть какой-то своей грусти и апатии. Выглядел Путин как ребенок, который долго хотел какую-то игрушку, наконец ему ее купили, он поиграл полчасика и понял, что это не то, что он хотел, и что на витрине она выглядела заманчивее, чем оказалось при реальном контакте…

Альфред Кох, t.me

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