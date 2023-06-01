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Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

  • 1.06.2023, 10:44
Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Опубликовано постановление Совмина.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышены с 1 июня. Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина №354 от 31 мая, которым определены новые ставки.

Пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличены на 1,8 доллара до 16,2 доллара за тонну.

Ставка пошлины на прямогонный бензин выросла на 1 доллар до 8,9 доллара за тонну, а на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – на 0,5 доллара до 4,3 доллара за тонну.

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