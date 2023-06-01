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Соболенко отказалась отвечать о связях с Лукашенко и войне в Украине

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  • 1.06.2023, 11:03
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Соболенко отказалась отвечать о связях с Лукашенко и войне в Украине
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

У белорусской теннисистки «не нашлось комментариев».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поддерживает войну в Украине и белорусский диктатор Лукашенко.

Об этом можно судить по ответу белорусской теннисистки во время пресс-конференции в Париже по итогам матча второго раунда Ролан Гаррос.

Спортсменке задали прямые вопросы о войне в Украине и поддержку Лукашенко.

— В 2020 году вы подписали письмо в поддержку Лукашенко, во времена, когда он пытал и избивал протестующих на улицах. И тогда, в конце концов, вы явились на празднование нового года вместе с ним. Как это возможно, чтобы потенциально первая ракетка миру поддерживала диктатора и (вопрос прерывается).

— У меня нет для вас комментариев, поэтому спасибо за ваш вопрос.

— Второй вопрос: вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну, никто. Но можете ли вы сказать за себя и произнести: «Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю факт того, что Беларусь атакует Украину ракетами, и я хочу, чтобы это прекратилось»?

— У меня нет комментариев для вас.

— То есть вы, по сути, поддерживаете все, потому что не можете высказаться? Вы не маленький человек, Арина. Вы можете (вопрос прерывается).

— Она ясно дала понять, что не намерена отвечать.

— Во-первых, да.

— Теперь мы все знаем. Все понятно.

— У вас достаточно моих ответов, у меня нет комментариев для вас.

— Нам все понятно.

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