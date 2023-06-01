О каких машинах из США мечтают белоруски 2 1.06.2023, 11:22

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Внешняя и внутренняя эстетика тоже играют свою роль.

Журналисты onliner.by решили получше узнать предпочтения белорусок на тему, какую машину из США они бы хотели пригнать.

Внешняя и внутренняя эстетика тоже сыграли свою роль. Что можно пригнать, имея на руках $10 000, 20 000 или 30 000?

«Чтобы целее и покрасивее». С какими запросами пригоняют авто девушки?

По словам специалистов, всего 20% клиентов, которые заказывают автомобили из США, — это девушки. С какими запросами они приходят? Важным критерием является бюджет и «чем целее — тем лучше». Внешний вид тоже волнует. Цвет? Конечно важен! Среди частных пожеланий — красный, белый оттенок кузова или «шампань». А вот черный цвет — в антирейтинге (был даже случай, когда пара поссорилась из-за того, что мужчина настаивал на черном автомобиле для супруги). Салон выбирают светлый и желательно из хорошего кожзама.

Причем женщины редко самостоятельно оставляют заявку и общаются с менеджерами. Чаще всего это история покупки машины для супруги, девушки или мамы. В последнем случае менеджеры уже знают: выбирать будут малолитражный паркетник с высоким клиренсом и небольшим бюджетом. Хотя бывают и обратные случаи. Нам рассказали про клиентку по имени Елена, которая от А и до Я участвовала в процессе выбора автомобиля. Ей 60+ лет, по ее запросу в Минск пригоняли GMC Terrain. Не успел кроссовер доехать до Беларуси, как женщина позвонила специалистам и попросила в тот же день подобрать на аукционе машину в качестве подарка для супруга.

В этом материале будем рассматривать авто в возрасте от 3 до 5 лет (пусть и с исключениями) — это самый выгодный сегмент для пригона с точки зрения растаможки. Специалисты отмечают, что сейчас машину можно пригнать за 1,5—2 месяца, и подчеркивают: клиент всегда перед торгами четко понимает ориентировочные сроки доставки. Минимальный (и самый проходной) бюджет для пригона авто из Америки — $10 000.

Что с ремонтом? Точные затраты смогут назвать только специалисты. Исходим из того, что повреждения незначительные (такие машины обычно и берут), удар пришелся сбоку или сзади и нужна только замена навесных элементов кузова и покраска, без стапельных работ. Это примерно $1500—2000 дополнительных вложений. Поэтому ко всем дальнейшим расчетам можно прибавлять эту сумму, пусть она и примерная.

От 10 до 15 тысяч

Chevrolet Cruze

— В бюджетном сегменте популярен переднеприводный Chevrolet Cruze с 1,4-литровым мотором. Это лучший вариант для девушки, когда бюджет максимально ограничен. Что про него можно сказать? Это классный полноценный городской седан с экономичным расходом топлива. Редко, но выбирают модель в кузове хетчбэк, — говорит Марина Волох, топ-менеджер компании InterCargo.

Смотрим мы «среднюю» комплектацию LT — с камерой заднего вида, круиз-контролем, подогревом сидений и другими приятными «плюшками». Эксперт по пригону утверждает, что в Беларусь эту модель реально привезти за $10 000—11 000 — это уже с учетом льготной растаможки примерно в $1200 (полная обойдется вдвое дороже) и доставки, но без ремонта.

— Комплектацию LS я обычно не рекомендую. Хотя особенность машин из Америки в том, что часто даже в базовой комплектации предусмотрено богатое оснащение. В этом же их отличие от европейских авто. Например, там, где у максимально заряженного «европейца» 6 подушек безопасности, у базового «американца» — 10.

Чтобы не быть голословными, показываем варианты, которые для нас отобрала Марина. Вот перед нами белый Cruze LT с пробегом в 40 500 миль (чуть больше 65 000 км). В заголовке объявления указан 2019 модельный год, однако присматриваемся к фото с металлическим шильдиком: на нем значится август 2018-го.

— Мы зачастую смотрим авто по шильде, чтобы был только 2019—2020 год. Нам важно, чтобы машина въехала в Беларусь до того, как ей исполнится пять лет, чтобы сэкономить на таможне. Поэтому торговаться за этот вариант стоит только с уверенностью, что он придет быстрее, чем наступит август 2023-го. Доставка через Литву позволяет это организовать.

«Run and Drive» — заводи машину да езжай. Но если хочется, чтобы все было «по красоте», вложиться в авто все-таки придется: на фото видно, что удар пришелся в область задней двери, арки и порога.

— Многие боятся машин с выстрелившими подушками безопасности. Но в случае с рулем это не беда, сейчас все качественно и недорого восстанавливается. Повозиться придется с торпедо, такие варианты я клиенту обычно даже не показываю. Но в нашем случае целый даже руль.

Что по цене? Эту модель с таким пробегом и повреждениями можно выиграть на аукционе за $3500—3800. На текущую ставку стоит смотреть только в день торгов, за три дня до продажи она никакой информации не несет. В случае с вышеуказанным авто есть «резерв продавца» в $4900 — то, сколько хочет выручить страховая компания. То есть, допустим, выигрывает наша ставка в $3500, но это не значит, что машину мы уже купили. У нас продолжаются торги в кабинете с аукционной площадкой. И в 85% случаев страховая компания подтверждает выигрышную ставку.

Цена авто на аукционе: $3800.

Таможенный калькулятор (льготная и полная растаможка): €1190 / 2380.

Цена авто без ремонта: $9850 / 11 400.

Buick Encore GX

Это удлиненная версия базовой модели, но с собственным дизайном. Оснащается турбомотором объемом 1,3 литра, мощность увеличена до 155 л. с.

— Чем он может быть интересен покупательницам? Маленькой растаможкой, габаритами как у Lexus NX, хорошей комплектацией с подогревами сидений, большим количеством разных помощников и ассистентов (автопарковщиком в том числе). Мультимедиа хорошо «дружит» и с Android, и с iOS. Расход — около 7,5 литра по трассе и 8 литров по городу.

Encore GX — это уже не просто маленький хетчбэк, он находится между классами В и С, то есть огромен и практичен. Можно сложить и вещи длиной 2,5 метра, и велосипеды, и коляску. Разница с «базой» в цене — около $3000. Средняя цена машины с доставкой и растаможкой — от $14 000 с хорошей комплектацией в возрасте около трех лет.

Вот, к примеру, еще один вариант бюджетного кроссовера, выпущенный в марте 2020 года. У автомобиля пробег всего 25 000 миль (примерно 40 000 км) и имеется боковой удар. Вся безопасность при этом целая. Сторговать данный лот реально до $8000, льготная растаможка обойдется примерно в €1100, считают специалисты.

Цена авто на аукционе: $8000.

Таможенный калькулятор (льготная и полная растаможка): €1105 / 2210.

Цена авто без ремонта: $14 000 / 15 100.

От 15 до 20 тысяч

Hyundai Tucson

В ценовом сегменте от 10 до 20 тысяч долларов в эквиваленте среди авто для девушек популярны Hyundai Tucson и GMC Terrain, считает наш эксперт. Начнем с 2-литрового «корейца» с передним или полным приводом.

— Если позволяют финансы, то я рекомендую клиентам рассматривать к покупке комплектацию Limited. Она подразумевают хорошую отделку из кожи, большие экраны мультимедиа, множество ассистентов. Базовая комплектация — это чаще всего текстиль, а большинство девушек стараются избегать салоны с таким материалом.

Но, повторюсь, иногда среднюю комплектацию американцы оснащают допопциями так, что она становится круче топовой европейской. С льготной растаможкой такой паркетник 2019—2020 годов можно привезти в Беларусь имея $16 000—18 000, — отмечает Марина.

Вновь открываем Copart и с ходу находим Tucson декабря 2020-го с довольно ухоженным бежевым салоном. В данном случае пострадала задняя часть авто. Пробег немного не дотягивает до 59 000 км.

— Автомобилю на данный момент менее трех лет. Вероятнее всего, он заедет к нам ближе к $18 000.

Цена авто на аукционе: $10 500.

Таможенный калькулятор (льготная и полная растаможка): €3500 / 7000.

Цена авто без ремонта: $18 000 / 21 500.

GMC Terrain

— GMC Terrain — это премиум-класс от корпорации GM. Лично мне как девушке он нравится больше, — говорит Марина. — Почему? В отличие от Chevrolet Equinox, которых очень много на наших дорогах, он выделяется. Стоимость при этом примерно равная.

Вот что пишут о модели на нашей «Автобарахолке»:

«Почему же GMC Terrain, а не его собрат Equinox? GMC смотрится гораздо симпатичнее и брутальнее. Внутри тоже все строго, но красиво и на своих местах. Динамика шикарная для полноразмерного кроссовера. LED-оптика божественная, а музыка — пушка. Места очень много! Багажник не огромный, но больше среднего. Качество сборки, конечно, такое себе, зазоры по всему авто приличные. Двигатель очень тихий. «Шумка» средняя, как минимум арки и багажный отдел стоит усилить в плане шумоизоляции. Куча USB, Type-C и т. д. CarPlay, Android Auto и т. д. Экран мультимедиа очень отзывчивый, это приятно. По трассе максимальная экономия — около 6 л / 100 км. В городе, если просто нормально ездить, а не „тошнить“, то около 12 л / 100 км».

Находим подходящий лот. На белом Terrain октября 2020-го с 1,5-литровым мотором виднеется небольшое повреждение капота и боковых дверей. Салон в идеальном состоянии. Из плюсов — топовая комплектация SLT.

— Если выбирать между авто до трех лет и больше, то разница в цене составит примерно €1000 по льготной таможне. В хорошей комплектации машину можно пригнать за $15 000—15 500. Конкретно этот вариант можно попробовать сторговать за $9500.

У аукционных авто с пометкой «вандализм» зачастую будет целый кузов и, возможно, отсутствие ключей. Но сделать новый комплект не составит труда, и специалисты помогут даже с этим.

Цена авто на аукционе: $9500.

Таможенный калькулятор (льготная и полная растаможка): €2625 / 5250.

Цена авто без ремонта: $15 500 / 18 150.

От 20 до 30 тысяч

MINI Cooper Countryman

— Модель Countryman выше и длиннее, чем Cooper S или Clubman, в нее можно поместить коляску или велосипед. Комплектации тоже поинтереснее. Мотор — либо 1,5-, либо 2-литровый, — указывает Марина.

Специалист с ходу открывает ярко-красный вариант: от удара больше всего пострадала левая передняя часть, от чего выстрелила подушка безопасности в руле и ногах водителя. Машина января 2021-го, пробег — 20 500 км.

— Торпедо целое, восстановить выстрелившие подушки не составит труда.

Цена авто на аукционе: $13 000.

Таможенный калькулятор (льготная и полная растаможка): €3000 / 6000.

Цена авто без ремонта: $21 000 / 24 000.

BMW 3-Series

В премиальном сегменте девушки присматриваются к «тройке» BMW — ее можно привезти за $25 000.

— Смотрим обязательно седьмое поколение в кузове G, которое выпускается с 2019 года. «Эфки» уже не проходные. Если думаем на перспективу, то авто с полным приводом продается проще и быстрее. Но с такими машинами в минусе в принципе никто не остается. Тем не менее их на аукционе немного: в день могут появиться один-два варианта. Бюджет на авто с задним приводом — около $22 000 по льготе, по полной растаможке — $25 000.

— В этом BMW, если грубо оценивать, ремонта около $1500, — Марина указывает на 2-литровое синее авто марта 2020 года. — Удар здесь пришелся на заднюю часть, пробег — почти 72 000 км.

Цена авто на аукционе: $17 500.

Таможенный калькулятор (полная и льготная растаможка): €2700 / 5400.

Цена авто без ремонта: $25 000 / 28 000.

Infiniti QX50

— QX50 — приемник FX37, стильное и молодежное, в большинстве своем дамское авто. С 2008 года очень популярный городской кроссовер.

Заезжает от $22 000, льготная растаможка при этом составит $2700 для варианта с 2-литровым мотором. Цена ремонта — ориентировочно $2000. А в РБ на вторичке цена на эту модель начинается от $35 000. То есть экономия составит почти $10 000, если подождать свой автомобиль всего полтора-два месяца. При этом мы получаем прозрачную историю от страховой и точно знаем, что было с машиной до попадания в Беларусь.

Цена авто на аукционе: $14 000.

Таможенный калькулятор (полная и льготная растаможка): €2700 / 5400.

Цена авто без ремонта: $22 000 / 25 000.

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