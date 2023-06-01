Боец ВСУ: Российская армия боится заходить в Бахмут 6 1.06.2023, 11:26

2,706

Украинские войска продвигаются на флангах, создавая плацдарм для наступления.

Боец ВСУ с позывным «Бахмутский Демон» сообщает, что «вагнеровцев» в Бахмуте действительно становится меньше, а вот регулярные войска неохотно заходят в сам город, передает dialog.ua.

Сегодня, 1 июня, на своей странице в Telegram-канале украинский защитник описал ситуацию в городе и вокруг него.

Военнослужащие РФ, в отличие от «вагнеровцев», очень трусливо заходят в Бахмут.

При этом они прекрасно понимают, что становятся отличной мишенью для украинской артиллерии, которая будет «насыпать» врагу с флангов. Оккупанты пока остановились на одном месте и дальше идти не могут, нет сил.

А вот украинские защитники продолжают продвигаться по флангам.

При этом аналитики из Института изучения войны сообщают, что российская армия резко переключила все свое внимание на захвате Хромово и трассы.

Именно оттуда они хотят создать новый плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».