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Боец ВСУ: Российская армия боится заходить в Бахмут

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  • 1.06.2023, 11:26
  • 2,706
Боец ВСУ: Российская армия боится заходить в Бахмут

Украинские войска продвигаются на флангах, создавая плацдарм для наступления.

Боец ВСУ с позывным «Бахмутский Демон» сообщает, что «вагнеровцев» в Бахмуте действительно становится меньше, а вот регулярные войска неохотно заходят в сам город, передает dialog.ua.

Сегодня, 1 июня, на своей странице в Telegram-канале украинский защитник описал ситуацию в городе и вокруг него.

Военнослужащие РФ, в отличие от «вагнеровцев», очень трусливо заходят в Бахмут.

При этом они прекрасно понимают, что становятся отличной мишенью для украинской артиллерии, которая будет «насыпать» врагу с флангов. Оккупанты пока остановились на одном месте и дальше идти не могут, нет сил.

А вот украинские защитники продолжают продвигаться по флангам.

При этом аналитики из Института изучения войны сообщают, что российская армия резко переключила все свое внимание на захвате Хромово и трассы.

Именно оттуда они хотят создать новый плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска.

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